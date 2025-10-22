Трамп отверг утверждение WSJ о снятии ограничений для Киева

Президент США Дональд Трамп отверг утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон снял ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, поставленных западными союзниками. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, "США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что Украина с ними делает!". Сообщение газеты он назвал "фейковой новостью".

Позднее, общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что речь идёт о "европейских ракетах", к которым США не имеют отношение. При этом он отметил, что Соединённые Штаты пока не будут поставлять Украине ракеты "Томагавк", подчеркнул, что в любом случае для их использования необходимо пройти обучение в течение не менее шести месяцев. Без такого обучения запускать "Томагавки" могут только военнослужащие США, что, по словам Трампа, они делать не будут.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников ранее писала в частности о разрешении применять ракеты Storm Shadow. По данным издания, 21 октября украинские военные уже применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по химическому заводу в Брянске.

Как отмечает The Wall Street Journal, разрешение США на использование таких ракет против целей в России последовало после того, как полномочия по санкционированию подобных атак перешли от министра обороны Пита Хегсеса к главнокомандующему войсками США в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет объединённое командование НАТО в регионе.

Storm Shadow не является американской ракетой, в отличие от ATACMS, о которых в публикации WSJ не говорилось.

Кремль ранее заявлял, что поставки западных вооружений Украине не поменяют ситуацию на поле боя и не изменят целей Москвы.

