WSJ: танкеры идут через Ормузский пролив под прикрытием США

Несмотря на формальное закрытие Ормузского пролива, через него продолжают проходить отдельные коммерческие суда, включая крупнейшие нефтяные и газовые танкеры. Как пишет The Wall Street Journal, часть судов пересекает пролив без включенных навигационных систем, чтобы снизить риск обнаружения иранскими силами.

По данным источников издания, некоторые судовладельцы координируют проход с американскими военными. США используют радары, беспилотники и другие средства наблюдения для контроля обстановки и консультируют экипажи о маршрутах и мерах безопасности. В Центральном командовании США, которое отвечает за военные операции в регионе, заявили, что поддерживают постоянную связь с судами, проходящими через пролив.

После американской операции по разминированию в начале мая в южной части пролива вдоль побережья Омана сохранился относительно безопасный коридор. При этом большинство судов по-прежнему либо следуют вдоль иранского побережья, либо проходят пролив, отключая транспондеры.

По данным аналитической компании Kpler, объём судоходства через Ормузский пролив остается значительно ниже довоенного уровня. До начала кризиса через него ежедневно проходили более 100 судов, сейчас речь идет лишь о нескольких десятках, говорится в публикации The Wall Street Journal.

США утверждают, что за последнюю неделю силы Корпуса стражей исламской революции пытались установить морские мины и запускали ударные беспилотники в районе пролива. В ответ американские военные нанесли удары по минным катерам, ракетным и беспилотным позициям Ирана. Вашингтон называет эти действия оборонительными и заявляет, что режим прекращения огня сохраняется.

На переговорах с США Иран продолжает настаивать на праве участвовать в регулировании судоходства через Ормузский пролив, включая возможное взимание платы за проход. Вашингтон выступает категорически против подобных требований и на этой неделе ввел санкции против созданного Тегераном органа по контролю за судоходством в Персидском заливе.

Для судоходных компаний сохраняются серьезные финансовые стимулы возобновлять рейсы. По оценкам брокеров, простой крупных танкеров обходится в 10–15 тысяч долларов в сутки, а страховые тарифы в зоне конфликта выросли в 10–15 раз по сравнению с мирным временем. При этом судно стоимостью около 100 миллионв долларов после успешного прохода через пролив может вернуть до половины уплаченной страховой премии.

Отключение навигационных систем существенно повышает риск аварий. В таких условиях экипажи вынуждены полагаться исключительно на радары и опыт судоводителей, поскольку электронные системы не позволяют видеть названия и маршруты других судов. Это усложняет координацию движения в одном из самых загруженных морских коридоров мира, отмечает The Wall Street Journal.