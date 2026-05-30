Советник Хаменеи обвинил Трампа в "предательстве дипломатии"

Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи обвинил президента США Дональда Трампа в "третьем по счёту предательстве дипломатии" в связи с продолжением военно-морской блокады иранских портов и выдвижением, как сказал советник, "чрезмерных требований" на переговорах.

Комментарий Мохсен Резаи сделал в посте на платформе X. По его словам, позиция главы белого дома за столом переговоров показывает, что Трамп "не склонен к переговорам и преследует другие цели".

Резаи выступил с обвинениями на следующий день после того, как Дональд Трамп провёл в Вашингтоне встречу со своими основными помощниками - в попытке согласовать "окончательное решение" относительно условий продления прекращения огня с Ираном. Однако по итогам совещания какой-либо окончательный план действий принят не был.

Глава военного ведомства США Пит Хегсет заявил в пятницу после встречи с Трампом, что Вашингтон готов возобновить военные действия против Ирана, если продолжающиеся переговоры не приведут к соглашению.

Незадолго до консультаций с помощниками американский лидер заявил в соцсети Truth Social, что Иран должен навсегда отказаться от ядерного оружия, вновь открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход судов, обезвредить морские мины и сотрудничать с США и Международным агентством по атомной энергии в ликвидации своих запасов высокообогащенного урана.

