WSJ: в Иране усилились разногласия из-за переговоров с США

В руководящих кругах Ирана усиливаются разногласия по поводу возможных уступок ради сделки с США и завершения войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и аналитиков.

По данным издания, трения стали заметны ещё во время переговоров в начале апреля, но на этой неделе обострились. Посредники отмечают, что иранская сторона стала уклончиво отвечать на ключевые вопросы.

Если во время активной фазы конфликта власти демонстрировали единство, то на фоне перемирия на первый план вышел вопрос снятия санкций, что требует сложных компромиссов. Это, по оценке WSJ, и усилило внутренние противоречия.

Основной конфликт разворачивается между сторонниками жёсткой линии в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и гражданскими чиновниками, ориентированными на восстановление экономики. Представители КСИР, как утверждается, оказывают давление на переговорщиков и требуют не идти на уступки.

Критике подвергаются, в частности, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи – за готовность обсуждать ядерную программу.

Аналитики считают, что именно внутренние разногласия затрудняют переговоры с США. По их мнению, ситуация усугубляется отсутствием сильного верховного лидера, способного консолидировать власть.

Формально верховным лидером остаётся Моджтаба Хаменеи, но он не появлялся на публике с момента назначения его на должность. В МИД Ирана утверждают, что это связано с военной обстановкой, а не с состоянием его здоровья.

