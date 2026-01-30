Президент Украины Владимир Зеленский утром в пятницу в разговоре с журналистами ответил на предложение российской стороны о том, чтобы он приехал в Москву, если хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно", – сказал Зеленский. Он ранее неоднократно говорил, что готов встречаться с российским президентом, если это поможет закончить войну.

29 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что если украинский президент хочет встретиться с Путиным, то он может приехать в Москву, там ему будет гарантирована безопасность.

Соединённые Штаты, выступающие в роли посредника на переговорах о мире, также заявляли о возможности трёхсторонней встречи лидеров – с участием президента США Дональда Трампа. В последнее время, однако, речь об этом не заходит.

Зеленский также заявил, что на прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговорах не были достигнуты прямые договоренности об энергетическом перемирии.

По словам Зеленского, Украина готова не наносить удары по российским объектам энергетики, если Россия не будет атаковать украинские. "Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, - мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров - США", – сказал украинский президент.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что призвал президента России Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели, и тот согласился. Зеленский приветствовал заявление Трампа. Журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что украинская сторона не получала от России никаких сигналов и не уверена, что энергетическое перемирие действительно наступит.

Утром в пятницу Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 30 января российские войска выпустили по Украине одну баллистическую ракету и 111 беспилотников. По словам военных, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 беспилотников на 15 локациях, а также падение обломков на двух локациях.

Кроме того, по словам Зеленского, следующая встреча делегаций Украины, России и США, которая была запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, может быть отложена из-за ситуации вокруг Ирана.