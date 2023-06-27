Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным и главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время рейда наёмников на Москву. Свои заявления он сделал на встрече с руководством правоохранительных и военных структур.
Лукашенко заявил, что отдал приказ привести армию в полную боевую готовность после начала в России вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер".
Из его слов следует, что он признал, что ситуация в России вышла из-под контроля. "Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосётся, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев." - цитирует слова Лукашенко освещающий его работу телеграм-канал "Пул Первого". Что за два человека, которые воевали на фронте, он не уточнил.
Лукашенко также заявил об угрозе глобального конфликта, попытках "взорвать регион" и расширении НАТО. По его мнению, на Западе могли воспользоваться "смутой", которая началась бы из-за мятежа.
Ранее сообщалось, что бизнес-джет Эмбрайер 600 с бортовым номером RA-02795, которым пользуется глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.
- В пятницу, 23 июня, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о якобы нанесённых по тылам "Вагнера" ракетных ударах со стороны регулярной армии России. После этого он объявил, что 25 тысяч бойцов "Вагнера" отправляются в вооружённый поход на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство Министерства обороны России. За сутки колоннам ЧВК "Вагнер" удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и, предположительно, Воронеж.
- К вечеру субботы после переговоров между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено.
- Накануне президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что бойцов ЧВК попытались использовать втёмную. При этом Путин поблагодарил наёмников, которые "приняли единственно правильное решение" и "остановились у последней черты". Он предложил им заключить контракт с Минобороны России, вернуться к родным или уйти в Беларусь.
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