Я не воюю с украинскими художницами

Марина Колдобская – известная современная художница, иллюстратор, куратор, теоретик искусства. Возглавляла Петербургский филиал ГЦСИ в 2003-11 годах. Участница нескольких общественных объединений художников и женских арт-групп. С началом российского вторжения в Украину перебралась в Берлин, где работает в настоящее время. Разговор записан в Риге, в галерее CUB, на выставке Колдобской "Красное и чёрное".



– Ваше самочувствие, человеческое и творческое, после 24 февраля 22-го года?



– Человеческое – хреновое. А творческое – как всегда.



– Многие мои собеседники говорили: "в первое время я ничего не мог делать, даже физически, как будто онемел". Я посмотрела ваши социальные сети – онемения не было. 26-го февраля в Берлине была открыта выставка, которая называлась "Звери". Как предчувствие войны, было несколько постов, где вы вспоминали свою картину "Волки". "Волки", "Звери" – архетипические фигуры человеческой агрессии.



– Я остро чувствую, что человек – все-таки животное, со всеми животными инстинктами и эмоциями: страх, вожделение, ярость. Есть и хорошие инстинкты – нежность к детенышам, сочувствие, эмпатия. Когда люди находятся в поисках чего-то универсального и общечеловеческого, они сильно ошибаются, думая, что универсальное и общечеловеческое – это что-то гуманистическое, относящееся к культуре. Ровно наоборот. Все, что относится к культуре, разное: в одной культуре – так, в другой – по-другому. И тут возникают конфликты. Если мы хотим найти какое-то взаимопонимание, то мы его можем найти только как животные.



– Поговорим о первых днях или неделях после 24-го февраля.

Человек – все-таки животное, со всеми животными инстинктами

– Это был, конечно, тяжкий шок. Я наполовину украинка. Моя семья из Житомира. Мои первые художественные впечатления – это украинский фольклор. Так что для меня это было тяжко. Потом, в марте, я получила приглашение от Берлинской галереи и поехала.



– Вы, насколько я помню, еще и член некоего европейского художественного совета.



– Не совсем так. Это неформальная организация интеллектуалов, деятелей искусств – "Европейский культурный парламент". Это парламент только в том смысле, что приходят люди и говорят в основном о том, как сделать все хорошее и как не допустить всего плохого. Но это совершенно неформальное, неофициальное сообщество.



– В вашем Фейсбуке вы вспоминали двух украинских художниц. Например, проходят такими иконическими, что ли, фигурами Мария Примаченко и ее звери.



– Это великая художница, одно из моих самых сильных художественных впечатлений. Это украинская крестьянка, которая почувствовала в себе какой-то зов и начала рисовать. Её открыли в 60-е годы, всячески поддерживали. Прекрасная художница! И одна из ее главных тем, цветы и звери – то же самое, что и я делаю.



– Ваши цветы и звери – это определенные отсылки к ее бестиарию?



– Это отсылка к очень много чему. Матисс когда-то говорил, что отрицать влияние – это предательство по отношению к себе самому. Мы, естественно, учимся у всех и у всего. И я с огромным интересом отношусь ко всякому фольклорному творчеству, ко всякой архаике. Поэтому, конечно, я испытываю огромное уважение к этой художнице. Но на меня повлияло очень много чего, начиная от пещеры Альтамира и заканчивая Матиссом.

– Еще одна ваша украинская культурная героиня – Полина Райко.

Мы учимся у всех и у всего

– Это тоже крестьянка, которая прожила тяжелую жизнь. Она начала писать в очень почтенном возрасте, где-то за 70, и насколько я понимаю, когда уже все, в общем-то, в этой жизни потеряла и, видимо, уже представила себе, что находится на небесах. Она расписывала свой дом без каких-либо профессиональных амбиций. Ну, человек уже отлетел и расписывал свой дом воспоминаниями о жизни, представлениями о Боге, о небесах, о земле. Это совершенно райская роспись! Довольно большой ее деревенский дом был расписан от фундамента до крыши. Это прекрасные росписи в голубовато-золотистой гамме. Боюсь, что, к сожалению, они погибли или почти погибли во время херсонского наводнения. Дом на Херсонщине уцелел во время боев, но во время наводнения был затоплен. Я там не была. Говорят, работы спасли, а дом вроде разрушен.



– Поговорим о ваших выставках, которые происходили в Берлине с момента вашего переезда туда, релокации. Кстати, как вы сама это определяете?



– Не в словах дело. Сейчас я живу и работаю в Берлине.



– У вас была выставка "Комментарии к предательству и насилию" в галерее…



– Wolf & Galentz. Я там делала роспись под названием "Рана": такая большая красная рана, в которой сидят мухи (во всю стену, метра четыре, наверное). Я ее писала просто на глазах у публики на вернисаже.



– Вы любите большие форматы?

Я не могу спорить с чужими впечатлениями

– Люблю. Когда пишу, стараюсь сделать так, чтобы имидж был масштабируемым, чтобы была такая точность изображения, чтобы она выдерживала любой масштаб, чтобы ее можно было и на значок, и на брандмауэр, без изменений. Это дизайнерский подход. Я получила образование дизайнера. Если работа сделана точно, то ее нетрудно и четырехметровой сделать.



– А этот образ раны с мухами – очень женский...



– Да, некоторые увидели в этом вагину.

– Ну нет…



– По-моему, тоже нет. Но если люди видят, значит, правда. Я не могу спорить с чужими впечатлениями.



– Рана уже загнивает, раз мухи прилетели?



– Почему? Они довольно оперативные



– Но это не огнестрельная, а ножевая?



– В общем, да, выглядит, как рукодельный порез.



– Мы можем поговорить о вашей совместной работе с белорусками и украинками? Информация о том, как происходят совместные гуманитарные практики, довольно противоречива. В литературном сообществе украинки категорически не хотели принимать участие в совместных проектах с русскими. Молодые женщины (это я вам сообщаю как человеку феминистских взглядов) стали флагманами нежелания сотрудничать во время войны. Как я поняла из вашего проекта, все было не так.

Борьба – не мой вид спорта

– Я не люблю говорить: украинки, русские... Какие украинки? Какие русские? Какие феминистки? Люди разные. Прежде всего, я не уверена, что я феминистка. Я не очень понимаю, что вкладывается в это слово. Я знаю очень разных феминисток. Если феминизм – это борьба за что-то, то я ни за что не борюсь, борьба – не мой вид спорта.



Мы с подругами 30 с лишним лет назад создали веселую женскую группу "Я люблю тебя, жизнь". Это, кстати, первая в России женская художественная арт-группа, если не считать сестер Синяковых-Уречиных, которые себя группой не называли. Так что это даже вклад в историю искусства. Это было весело и не имело отношения ни к какой борьбе. Я (и мои подруги, как я понимаю, тоже) считаю, что женщина ничем не хуже мужчин; для меня это факт, который не надо доказывать, там не за что бороться. А если речь идет о каких-то практиках социальной борьбы, то это не мое. Я просто живу, ни за что не борюсь.

– Вернемся к вашему берлинскому проекту, который назывался "Сердцебиение".



– Он не совсем мой. Я его инициировала, но не была его куратором. И это в каком-то смысле предмет гордости, достижения, потому что сразу стало понятно, что надо курировать всем вместе. Это был реально демократический проект. Две художницы originally из России, две художницы из Беларуси и две художницы-украинки, жившие на тот момент в Берлине. Сложилось так, что я, в какой-то момент увидев накал ненависти... Не люблю я, когда меня ненавидят. Мне захотелось это переломить, и я решила, что надо сделать общий проект. То есть я была его инициатором, искала людей, которые думают так же. Они нашлись.



И потом мы стали курировать этот проект все вместе. Организовали чат: обсуждали работы друг друга, выставку в целом, тексты. Наши галеристы все это терпели; оказалось, что демократия – вещь продуктивная, но утомительная. Ведь одно дело, когда куратор говорит "это туда, это сюда, это мы убираем, а это сюда", и другое дело, когда сидят шесть человек и до посинения спорят, как мы это будем делать, пока не приходят к какому-то решению. Тем не менее, все было хорошо. Я очень довольна. И, по-моему, мои коллеги-художницы тоже довольны.



– Какую работу вы делали?

Оказалось, что демократия – вещь продуктивная, но утомительная

– Я сделала большую настенную роспись под названием "Толпа" – это была кучка... условно говоря, кошек, может быть, людей, может быть... Какие-то черные существа с глазами и ртами. Она была во всю стену, метра четыре на пять. И еще была работа "Очередь".



– А что показывали коллеги?



– Мощно выступила Татьяна Скляр, украинская художница, живущая в Берлине. Она сделала три больших объекта багрово-красного цвета с маленькими оловянными солдатиками. Вообще, выставка была красная, красно-черная. Белорусская художница Катя Тишкевич привезла силиконовые скульптуры красных скорченных человечков, не то обожженных, не то ободранных, и акварели примерно на ту же тему. Моя коллега Людмила Белова сделала видео про дорогу, по которой машина едет задом наперед под треск не то салюта, не то фейерверка, не то обстрела, и серию рисунков про автокатастрофы. Украинская художница Юля Катан, живущая в Берлине, представила серию сюрреалистических карандашных работ и объектов, сделанных из старой мебели. В общем, это так или иначе отсылает к украинскому фольклору, в котором много таких сюрреалистических моментов.



Видеохудожница из Беларуси Маша Гараш представила работу, которая изначально была мэппингом для театра. Мэппинг – это когда видео проецируется на что-то, и происходит взаимодействие видео и какого-то объекта. В данном случае это был сценический мэппинг, грубо говоря, когда вместо декораций видео. Это был спектакль, насколько я понимаю, с успехом показанный в Минске, он был посвящен женщинам-героиням в истории, вроде Жанны д'Арк. Там работала целая команда. Нас было шесть участниц, но там были привлечены еще музыканты, например, к нам присоединилась Света Бень. Она работала с виджеем и оператором звука Сергеем Никитиным. В общем, там было еще много народа, нас поддержавшего.

– А как объясняют союз женщин-художниц Украины, России и Беларуси?



– Мы-то не воюем. Я же не воюю с украинскими художницами, и они со мной не воюют. Я не воюю с белорусскими художницами, и они со мной не воюют. Почему мы должны воевать, в конце концов? Мы не должны воевать!



– Вы себе как-то объясняли, почему вас интересуют архаические практики?

Почему мы должны воевать, в конце концов?

– Говоря совсем упрощенно, я представляю себе человека как кочан капусты. И каждый новый культурный слой в истории – это как бы листья, которые нарастают сверху. Но если вы листья снимаете... Главное – кочерыжка. Хочется докопаться до кочерыжки и понять, в чем суть, корень, из чего вообще все это происходит. Листья нарастают, они разные, они новые, но под ними же все это остается. Поэтому мы все, тем не менее, внутри себя – животные, мы все внутри себя – первобытные люди. И вот это все, может быть, забытое, спрятанное, в нас есть, и оно работает.



– Зло интересует вас как предмет вашего размышления или как предмет вашей художественной реакции?



– Зло – это некая абстракция. Зло как таковое меня не интересует. Меня интересует страх. Меня интересует ярость. Меня интересуют жертва и охотник. Вот так – да. А зло – это некое оценочное суждение. То, что для одного зло, для другого – "всё правильно".



– Я сейчас имею в виду совершенно простую вещь – убийство украинцев российскими военными.



– Господи! О чем тут вообще... Каких комментариев вы ждете? Всё очевидно.



– Одна из основных ваших цветовых тем – это красный, черный, белый. Это тоже архаические представления о страхе, ярости и сильных чувствах? О любви – может быть, красный?



– Черный, белый, красный – это базовая триада. Если мы посмотрим на какие-то архаические раскраски или на пещерную живопись, то она такая: белый, черный, красный, – красная охра, черная сажа, белая глина. И этой триады хватает для того, чтобы сказать обо всех важных вещах: свет – тьма, огонь – кровь, земля – небо. Поэтому – нет, это не про эту войну, это про человека вообще.



– Еще одна ваша любимая цветовая тема – это голубое с золотом.

Хочется докопаться до кочерыжки и понять, в чем суть

– Да. Если черный и красный – это про жизнь, про землю, то голубой с золотом – это уже небеса, рай. Уже все кончилось, уже все как бы хорошо, мы уже отлетели.



– И, как ни удивительно (понимаю, что это не специальный проект), иногда это напоминает цвета украинского флага. У вас где-то в Фейсбуке была картина с цветами, где базовый желтый низ, стебли цветов желтые, а сами цветы голубые. Я понимаю, что это очень примитивная ассоциация. Хотя, возможно, в самом флаге заложена эта архаика: желтая земля, синее небо.



– Во всей геральдике заложены такие архетипы. Сине-золотую гамму я веду 30 лет. Она про небо.



– Если можно, два слова о вашей серии с цветами. Это даже не серия, а огромный проект, который воплощается долгие годы.



– Долгие годы – это правда. Но мне не очень нравится слово "проект". Я вообще не очень верю в проекты, не очень верю в то, что человек может сесть, крепко подумать на годы вперед – и пошел. Не получается. Кто-то в это верит, а я в это не верю. Но я пишу цветы, я пишу их давно, много. Хотя это, наверное, не совсем цветы. Конечно, это про людей. Эти цветы антропоморфные, из них все время вылезают то руки, то ноги, то глаза, то губы, то что-нибудь еще.



– Еще они бывают яростные, гневные. А бывают нежные. Они удивительным образом передают человеческие чувства.



– Скажем так: если что-то не передает человеческие чувства, то зачем оно нужно?

– Две цитаты про цветы из моих предыдущих собеседников. Иван Лунгин сказал: "сейчас время такое, что не буду я цветочки рисовать". А Томаш Гланц, исследователь искусства, сказал, что цветы Владимира Яковлева, которые он писал в 70-е годы в психушке, в диссидентском состоянии, много чего нам говорят и об этом времени, и о его политическом содержании.



– Я полностью согласна со вторым. Владимир Яковлев – один из моих любимых художников, не буду отрицать влияния. Дело не в теме цветов. Дело в том, что если художник имеет что-то сказать, то он это скажет чем угодно. Он может сказать это абстракцией, натюрмортом, даже орнаментом. Жанр не так важен. Если содержание есть, то оно есть, а если его нет, то его нет.



– Марина, вы, как теоретик культуры, несколько раз у себя в Фейсбуке писали некие размышления по поводу так называемой "отмены русской культуры" или "отмены культуры" вообще. А это можно сделать?

Яковлев – один из моих любимых художников

– С моей точки зрения, нет. Ну, что значит отменить культуру? Во-первых, мы тотально животные, а во-вторых, мы тотально культурные. Все, что делает человек, – это культура. Отменить культуру – это значит, что все умерли. Но пока мы живы, она неотменяема.



– Есть рассуждение: давайте отменим русскую культуру, потому что она не остановила зверства российской армии в Украине.



– Какая культура какие зверства когда и где остановила? Ну, это несерьезно! Мы сейчас начинаем просто беседовать о терминах. Люди, которые так рассуждают, под культурой понимают оформление какого-то режима. Если под культурой понимать оформление режима, то это становится чисто политическим делом, которое, в общем, не мое поле деятельности. Я понимаю культуру как нечто тотальное. Человек тотально культурный. Вот все, что мы делаем, любой жест, любой продукт, – они все являются фактом культуры. Как ее можно отменить? Никак. Так что это какие-то рассуждения скорее о словах.



– Может быть, не столько рассуждения о словах, сколько попытка добиться объяснения. Потому что как раз у российского культурного сообщества был некоторый шок после Бучи: "Как же так, этих людей мы воспитывали в школе"?!



– Я, честно говоря, никого не воспитывала в школе.



– Совершенно с вами согласна: не понимаю, как можно обвинить культуру. И культуру я понимаю ровно так же, как нечто, что присуще любому человеку, как ее понимают антропологи, а не так, как ее понимают специалисты по декоративному оформлению. Это, кстати, и литературы касается. Некоторые литераторы были страшно обескуражены этими формулировками, потому что "мы так много сделали для русской культуры"...



– Это вообще не в моем лексиконе. Я не понимаю, что значит "я много сделал для русской культуры". Я не на службе.



– Но когда-то вы были на службе.



– Да, была такая иллюзия, что если люди нашего образа мыслей будут на каких-то должностях, то, может быть, удастся что-то повернуть к лучшему. Ну что ж, мы проиграли.



– Вы какое-то время были директором Музея нонконформизма...



– Да. Но это общественная организация. Я была директором Санкт-Петербургского филиала Государственного Центра современного искусства.



– Почему вы покинули эти посты?

Какая культура какие зверства когда и где остановила?

– Если говорить о Музее нонконформистского искусства, то это был рубеж нулевых годов. Этот музей был создан ветеранами нонконформистского движения в Ленинграде (Петербурге), которые имели в виду, что будет сохраняться память о нонконформистском движении. Я не видела к этому возможностей, потому что тогда он превращался в этнографический, исторический и какой-то еще музей. А люди, которые это все делали, были просто художниками, в лучшем случае критиками, но не антропологами и не историками. И мне казалось, что эта задача поставлена неправильно, что это должен быть просто музей современного искусства. А мои коллеги не хотели делать музей современного искусства как таковой. Мы разошлись во мнениях и, оставшись друзьями, продолжили свою деятельность.



– Вы, как человек с опытом администрирования, можете сейчас поставить себя на место руководителей культурных организаций, которые вынуждены идти на компромисс с властью в её нынешнем состоянии?



– Ну, если бы могла, то я бы там и оставалась. Я ушла из ГЦСИ в 2011 году, потому что уже тогда меня многое не устраивало (видимо, у меня такой низкий порог терпимости). И встал вопрос: а зачем тогда?

– "Не время хорошего вкуса. Людей переполняет боль", – это из ваших соцсетей примерно полгода назад. Вы там говорили о том, что в нынешнее время (опять же, после 24 февраля), искусство не может оставаться таким же в смысле рефлексий художника, что-то обязательно должно поменяться. То есть художник не может не реагировать на современную политическую историю.

Не время хорошего вкуса. Людей переполняет боль

– Не может. Я бы не такими словами сказала, но, в принципе, да. Искусство – это как бы часть жизни. Если жизнь стала другой, то как может искусство остаться таким же, как будто ничего не произошло? Всё произошло. Нельзя же делать вид, что всё осталось по-прежнему, если вся жизнь перевернулась. А что касается хорошего вкуса, – это вопрос конвенций, и какие-то конвенции, которые были приняты в совсем другой реальности, сейчас не работают. Вот и все.



– В Москве и Питере продолжается художественная жизнь. И у меня такое ощущение, что искусство пока с большой робостью реагирует на эту военную ситуацию и на современную роль России. Это вопросы цензуры? Вопросы осторожности? Или это вопросы информационного поля, которое формируется галеристами, например?



– Я не могу так рассуждать, потому что не знаю, какое такое искусство. Если вы меня спросите, что я думаю о творчестве вот этого автора и об его этой выставке, тогда я, наверное, смогла бы что-нибудь ответить, если я видела эту выставку. А когда вы говорите "искусство", – это сотни людей с очень разными вкусами, которые очень по-разному себя ведут. Если вы имеете в виду какие-то официальные мероприятия, вроде Cosmoscow, то там изо всех сил делается вид, что "все хорошо, прекрасная маркиза". Но нельзя говорить, что этим все исчерпывается. Люди очень разные и очень по-разному себя ведут. Есть много художников, которые ведут себя по-другому.

– Меня интересует ваше утверждение, что после 24 февраля постмодернизм кончился. Вы вспоминаете Дмитрия Александровича Пригова, говорите: "Любопытно, что бы он сказал сейчас". Можно ли сейчас выдерживать его интонацию иронического отстранения?



– На самом деле я не знаю. К сожалению, он не с нами. Мне, конечно, было бы очень интересно, как реагировал бы такой матерый постмодернист, релятивист и все такое прочее, оказавшись перед этой ситуацией. Но это скорее психологические эксперименты. Конечно, постмодернизм кончился раньше. Ситуация начала поляризоваться и как бы требовать встать на какую-то сторону, а не просто ограничиться констатацией, что бывает и так, бывает и так, в общем, давайте играть всеми игрушками, как-то их комбинировать, и посмотрим, что получится. Вот такое постмодернистское отстранение перестало быть актуальным уже довольно давно, стало просто неинтересным, исчерпалось. А постмодернизм давно пошел в народ, в начальство. Поэтому художник просто перестал быть интересным. Это уже что-то такое изношенное и не отвечающее... Это из прошлого.



– Возвращаясь к вашим работам тогда. Вот это ваше – ничего, если я употреблю слово "экспрессионистское" – отношение к живописи? То есть для вас это какой-то вызов. Мне кажется, кризис постмодернизма – это поиск личного языка.

Постмодернизм давно пошел в народ, в начальство

– Под этим знаком поиска искусство живет последние лет этак 150. Но, конечно, это какой-то следующий этап, потому что всеобщее согласие по поводу того, что давайте играть во все игрушки, больше не актуально, и каждому приходится делать свои собственные заявления ответственно.



– Искусственный интеллект – это порождение эпохи постмодерна? Является ли творчество искусственного интеллекта новой, последней игрушкой человечества? Или это просто инструмент, план выражения?



– Надеюсь, что это многообещающе мощный инструмент для разного рода деятельности: мощный поисковый инструмент, мощный инструмент комбинирования... Я не исключаю даже, что начну как-то эскизировать при помощи... Но есть люди, которые считают, что это самостоятельный автор или даже соавтор, что он откроет новую эпоху или что-то в этом роде, а у меня на этот счет возникает большой скептицизм.



Для меня искусство – это манифестация личности. Искусственный интеллект – не личность. На этом для меня дискуссия закрыта. А будет он удобным инструментом или не будет – ну, посмотрим. У меня он вызывает скорее некоторую настороженность и опасения, потому что при помощи этого инструмента можно делать огромное количество фальшаков, всякие фейки с замечательным качеством. Но мне все-таки хочется проявить некоторый оптимизм и сказать, что это только некоторый инструмент. И если люди захотят вранья, значит, они получат вранье. А если они не захотят вранья, то они его прекрасным образом отфильтруют.

– У этого быка есть какой-то прототип – с натуры, воображаемый?



– Нет. Я вообще ничего с натуры не пишу. Это все как бы образы, символы, архетипы – называйте, как хотите.



– А почему он появляется? Или – в каких ситуациях он появляется?

Для меня искусство – это манифестация личности

– Бык – это, вообще-то, главное животное европейской культуры. Это такой символ мощи, напора, энергии. Но в то же время бык – это, в общем-то, жертва. Он же не хищник. В быке довольно мощная связка разных значений. В каком-то смысле он защитник своего стада. С другой стороны, это какая-то яростная, не размышляющая сила. В конце концов, для него все кончается плохо.



– Он участник тавромахии.



– Он участник тавромахии, он участник, что менее известно... по-моему, это называется "таврокатапсия" – игры с быком, когда надо через быка перепрыгнуть. Это очень интересно.



– А обезьянка в клетке? Я помню, что у вас появляется этот средневековый образ обезьяны, которая "не слышу, не вижу, не разговариваю".



– Я даже не уверена, что он средневековый. По-моему, он постарше. Дело в том, что я считаю: мы – обезьяны. Мы – обезьяны с ружьем. Или с кисточкой. Поэтому, конечно, мои обезьяны – это люди. И соответственно, они делают все, что делают люди.



– В том числе в клетке сидят?



– А что делать?.. Не по своей же воле.

– Вот это один из центральных образов выставки – красный кот. Это какой-то ужасный кот из сказки Андерсена? Или из детских сновидений? Почему он красный? Почему у него такие... "Бабушка, почему у тебя такие большие глазки и зубки?".



– У меня нет однозначного ответа. Я думаю, все вместе. Вы можете хоть как автопортрет это понимать, бога ради. А можете – как какие-то ночные кошмары. А можете – как какое-то производное советского плаката. Да все что угодно!



– Кстати, почему на этой выставке нет автопортрета?



– Считайте, что это автопортрет. Ну, тут все – автопортреты.



– У вас же есть вы, автопортрет, вы часто его рисуете, причем в совершенно разных настроениях. Это бывает и комический, и трагический, и грустный, и веселый человек.



Когда у вас появляются люди такого рода, они все время разговаривают. Вот у меня ощущение, что речь этих фигур – это какой-то важный для вас сюжет. Это всегда было или появилось только в эпоху конфликта?

Тот, кто хотел знать что-то про человека, он это знает

– Наверное, всегда. Я не могу сказать, что в эпоху этого конфликта я узнала что-то новое о человеческом существе. Другое дело, что это как бы стало наглядным и подошло вплотную. Я и так это знала. Это то, что я, в общем-то, делала всегда.



– Вот что для меня было удивлением: судя по вашим соцсетям, не было перерыва, то есть вы просто продолжили то, что делали.



– Ну да. Может быть, немножко изменилось настроение и уровень возбуждения, что ли. Но какого-то нового знания не появилось. Тот, кто хотел знать что-то про человека, он это знает.



– Вот эти ваши коты – мне хочется сказать про это "адские котики". Откуда этот котик?



– Мне самой до конца непонятно, но это, конечно, какие-то страхи, которые поднимаются откуда-то из подсознания, и с ними надо что-то делать. Есть хорошая фраза, я ее где-то прочитала как немецкую пословицу, но немцы не признались, что у них есть такая пословица: если ты во сне увидел чудовище, обними его – это ведь твое чудовище. Наверное, тут про это. Это твое чудовище, с которым, тем не менее, надо что-то сделать, потому что ты никуда его не денешь и никуда от него не уйдешь.



– По крайней мере, нарисовать его и посмотреть ему в глазки.



– Ну, типа – да.



– Марина, если смотреть на ваши изображения людей... Это называется "Очередь" или "Толпа"?



– Это называется "Очередь" – во всех смыслах.



– В том числе и автоматная, судя по брызгам крови?

– Естественно. Это примерно то, о чем я и говорила: что сейчас не время хорошего вкуса. Эта работа, наверное, с конвенциональной точки зрения, очень плохого вкуса, но тем не менее… Хорошо, она вне вкуса.



– Это работа, связанная с каллиграфией.

Все приключения снеговиков – они красные на белом фоне

– У меня все работы связаны с каллиграфией. Потому что каллиграфия – это такая штука, которая соединяет, с одной стороны, жест спонтанный и как бы неосознанный, идущий, в общем-то, от тела. Но в то же время, в отличие от европейской абстракции, которая не предполагает никакого порядка (порядок создается уже в ходе самой работы), каллиграфия все-таки имеет жесткие границы. Если ты этот жест сделаешь мимо, то не получишь того знака, который тебе нужен. Поэтому каллиграфия – это такой странный стык или соединение экспрессии и дисциплины, которое мне очень близко. Например, существует древнее китайское искусство монументальной каллиграфии. Мало кто им владел, это очень высоко ценилось: человек огромной кистью, буквально шваброй, ведром туши на огромной шелковой простыне одним движением делает что-то такое гениальное. Надо было 20 лет тренироваться, чтобы сделать правильный иероглиф.



– Говорящие головы – это говорящие головы кого? Это воображаемые персонажи?



– Эта работа называется "Жильцы горящего дома". И, наверное, мы все сейчас в таком положении.



– А вот эти две?



– Это люди, которые едут непонятно в чем, непонятно куда. И, опять-таки, мы все сейчас в таком положении. У меня есть достаточно бессюжетные работы, которые я называю просто хрониками. Ну, грубо говоря, почитал новости – и написал.



– Пошли к снеговикам – серия с ними.

– Красные снеговики. В данном случае, именно эта работа – они белые. Но, как правило, все приключения снеговиков – они красные на белом фоне. Это получилось довольно интересным образом. Был конец прошлого года, когда традиционно делаются всякие рождественские и новогодние выставки. И одна берлинская галеристка сказала: "Ты можешь, чтобы одновременно это было и что-то, связанное с новогодними праздниками, и что-то, связанное с текущей ситуацией?". Это была странная задача, но я люблю, когда мне ставят задачи, потому что сам ведь не придумаешь, а когда кто-то задает задачу, иногда получается что-то интересное. Вот я думала, думала и придумала снеговиков, которые делают всякие разные штуки: бегут куда-то, толпятся, что-то обсуждают. Ну, вот это, наверное, как бы мы.



– И у них тоже много экспрессии и эмоций, разные чувства. И тут появляются красные снеговики. А почему они спорят с этим белым? Что они от него хотят?



– А я не знаю. Чего-то хотят. В обществе всегда так: люди чего-то хотят от кого-то.

– А белый – это их начальник? Или он просто какой-то другой?



– Он как бы большой человек.



– И они прогибают стену, для того чтобы...

В обществе всегда так: люди чего-то хотят от кого-то

– Да, они чего-то хотят от него, а он, наверное, что-то им обещает, но одновременно и отпихивается.



– Вот волчок, он хочет съесть сердце, которое одновременно и клубника, и, в общем-то, это же еще и собака Павлова...



– Это в большей степени собака Павлова, конечно.



– Которая собралась сожрать свое сердце.



– Ровно так, да. Это, если угодно, конфликт между чувствами и мыслями, если рассуждать в традициях европейского рационализма, в которых я обычно не рассуждаю, но если их так вот себе представить, то они выглядят вот так.



– Это серенький волчок или?..



– Может быть, это собачка, которая дичает прямо у нас на глазах.



– Собачка какая-то адская. Есть адские котики, и есть адские собачки. Вы их любите?



– Я с ними живу, как и мы все. Я умею с ними обращаться, скажем так. Живопись – это и такой способ, как с ними обращаться, мой собственный. Я думаю, каждый придумывает себе свой.

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