"Я всё правильно сделала!" Артемий Троицкий – о Галкине и Пугачёвой

Алла Пугачёва уже довольно много лет не даёт регулярные концерты и не записывает новые песни (жаль, кстати!), но по-прежнему остаётся Примадонной и существенным фактором массового сознания россиян и всего русскоязычного мира. Помните старую шутку: "Кто такой Леонид Брежнев? – Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачёвой". Пугачёва уже похоронила полдюжины генсеков и президентов, но пока она сама жива, шутка будет оставаться актуальной. В годы правления очередного "мелкого деятеля", Владимира Путина, повседневное влияние Аллы Борисовны, по понятным причинам, снизилось. Однако "отменить", как сейчас любят говорить, её эпохальную фигуру никто и ничто не в состоянии.



То, что родная страна до сих пор находится под пугачёвскими чарами, наглядно демонстрирует и история этого года. Сначала вся Россия взволнованно обсуждала отъезд Аллы с семьёй за границу вскоре после начала войны. "На отдых и лечение". Поскольку Пугачёва вела себя тихо и ситуацию не комментировала, комментаторы переключились на пересуды по поводу её супруга, юмориста-стендапера Максима Галкина… Тут я сделаю небольшое отступление: я неплохо знал всех мужей Аллы Борисовны, кроме самого первого, литовца Эдмундаса Орбакаса, и могу ответственно заявить: с Галкиным ей повезло больше всех! Максим максимально заботлив как муж и отец (когда не на гастролях); хорош и весьма успешен как профессионал; эффективен, как "добытчик" и – последнее по счёту, но не по значению – умён и порядочен. Максим и до позорной "спецоперации" позволял себе публичные критические высказывания в адрес власти, а тут уж совсем "непозволительно" (по словам Дмитрия Пескова) распоясался. За что был громко изгнан с Первого канала, а вчера получил от родного государства прозвище "иностранный агент".

На пропагандистское заклание отправят мужскую половину, а на долю Аллы выпадут официальный игнор и плебейское порицание

Весточки от легендарной семьи приходили то с Кипра, то из Израиля, то с пляжей Юрмалы; Максим Галкин при аншлагах колесил по всему миру, включая Австралию, и в формулировках на злобу дня не стеснялся. Так прошло полгода, и вдруг случилась сенсация: накануне 1 сентября Алла Борисовна Пугачёва с детьми Гарри и Лизой вернулась в Российскую Федерацию! Чтобы отдать двойняшек на обучение в частную Первую московскую гимназию. Поклонники и критики, естественно, сильно взбудоражились, но скорее обрадовались, нежели возмутились возвращению блудной мамы. Обструкцию артистке устроили только дежурные пропагандисты: Никита Михалков, Владимир Соловьёв, Маргарита Симоньян. Пугачёва их сдержанно и элегантно послала подальше в своём инстаграме. 3 сентября она пришла на похороны Михаила Горбачёва, о чём, в частности, написала следующее: "Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачёв отвергал насилие, как способ политики и удержания собственной власти". С тех пор вокруг Примадонны повисла кромешная тишина.



Я позвонил Алле где-то в начале сентября. Чтобы узнать, не нужно ли чем помочь и выразить, разумеется, дружескую солидарность и моральную поддержку. Она сказала: только что вернулась из театра (ходит, значит, на публичные мероприятия!), всё в порядке. Задавать дурацкие вопросы типа "Зачем приехала?" я, естественно, не стал; и так понятно – дети и внуки, друзья, дела… масса всего связывает Аллу Пугачёву с Россией. Однако от пары неделикатных ремарок всё-таки не удержался. Из комментариев Аллы я понял, что папа Максим на родину пока не собирается, но дети с ним каждый день разговаривают по телефону и обязательно поедут к нему, как только грянут каникулы. Мама, разумеется, тоже.

На самом деле, моё единственное большое недоумение во всей этой истории касается не родителей, а детей: зачем отдавать первоклассников в российскую школу? В такую-то пору?! Когда моя семья переехала в Эстонию летом 2014 года, основной мотивацией был не столько политический дискомфорт, цензура или, скажем, боязнь репрессий, сколько категорическое нежелание, чтобы сын и дочь влипли в какую-нибудь "юнармию", посещали "уроки патриотизма" и вообще становились мишенями имперской и реваншистской промывки мозгов. А в нынешней России никакие "частные и привилегированные" учебные заведения от этого не гарантируют. Неужели в Европе или Израиле нет хороших частных школ со всеми возможными языками и предметами? На эти мои сетования Пугачёва ответила загадочно: "Поверь мне, я всё знаю, и я всё сделала правильно".



Алла – женщина не только умная и опытная, но и мудрая. Играет в свою игру. И мне очень хочется верить, что она действительно всё делает правильно. Скажем, мой коллега, музыкальный журналист Артур Гаспарян вообще не исключает, что вылазка семейства в Москву – это, как он выразился, "буффонада", своего рода PR-трюк, и что вряд ли Лиза и Гарри останутся в московской гимназии надолго. Не знаю, гадать не буду. Я не сомневаюсь, что путинскому официозу (не агит-шавкам, а ответственным инстанциям), при всём дефиците здравого смысла, хватит мозгов, чтобы не трогать национальное достояние в лице Пугачёвой. Максиму наверняка уже делались предложения сдаться и покаяться в обмен на эфиры и корпоративы (даже предполагаю, кем именно). Так что на пропагандистское заклание отправили мужскую половину, а на долю Аллы выпадут официальный игнор и плебейское порицание. Это, в принципе, нормальное разделение труда в семье. Если только Борисовна сама не устанет сдерживаться и не выскажет всё, что накопилось у неё в душе. Лично я бы такой поворот только приветствовал, но это уж точно совсем не моё дело.

Артемий Троицкий – музыкальный критик, ведущий подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"

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