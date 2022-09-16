Минюст внёс Максима Галкина в реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России внесло комика Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства в пятницу, 16 сентября.

Из сообщения на сайте Минюста следует, что российские власти считают, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.

Максим Галкин – популярный российский актёр-комик и телеведущий. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года с женой, певицей Аллой Пугачёвой, и детьми уехал в Израиль. Позже Пугачёва с детьми вернулись в страну, Галкин остаётся за границей.

С первых дней военного вторжения в Украину Галкин выступал с осуждением войны. "Вы молитесь о мире в Пасху и одновременно посылаете крылатые ракеты в жилые дома", – обратился Галкин к российским официальным лицам после обстрела Одессы. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерты в Израиле, собирая помощь украинским беженцам.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила с обвинением Галкина в предательстве интересов родной страны, а также назвала его "геем, женившимся на пожилой женщине для обогащения и пути в карьере". Ей возразил поп-певец Филипп Киркоров, резко раскритиковавший ее слова: "Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей?" Киркоров призвал прекратить травлю оппонентов и охоту на ведьм.

Комментируя позицию актера, в начале сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Галкин "делал очень плохие заявления". "Ему явно с нами не по пути", — добавил он.