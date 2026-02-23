"Я здесь, а Герасимов – нет". Репортаж из Купянска

Украинские военные продолжают бои за Купянск. Военные аналитики сообщают о продвижении ВСУ в центральной части города. Накануне трое российских военнослужащих попали в окружение и сдались в плен. Эксперты также сообщают о подготовке российских войск к наступлению на железнодорожную станцию "Купянск-Узловой".

Солдат с позывным "Кот" собирается на боевой выход. Он оператор дрона 116 бригады ВСУ. В прошлом – шеф-повар. Готовил в ресторанах Европы, об этом с горящими глазами может рассказывать часами. Но сегодня у "Кота" другая роль – он готовит дроны для дежурства на купянском направлении.

"Я бы не сказал, что [российских военных стало] больше или меньше. Они как шли, так и идут. Это город. Довольно большой, если сравнивать с другими. И Купянск – это высота", – говорит он.

За последние несколько месяцев в Генштабе России несколько раз заявляли о взятии Купянска. Утверждают, что якобы даже блокировка системы Starlink для российской армии не повлияла на боевую ситуацию:

"Стоящие на вооружении системы связи и управления обеспечивают устойчивый обмен информации по закрытым каналам. Хочу обратить внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на эффективность войск беспилотных систем".

В ответ на это спикер Сил обороны юга Украины констатировал, что отключения Starlink снизило количество ударов дронов-камикадзе на запорожском направлении. А журналисты New York Times со ссылкой на источники в разведках США и Украины писали, что после блокировки терминалов потери личного состава армии России достигли самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения.

Украинские солдаты возле Купянска рассказывают, что на этом участке фронта российские военные приспособились к войне по новым правилам и компенсирует Starlink оптоволокном.

"Вообще [не почувствовали изменений]. Может разве один день где-то что-то. Но так мне сложно ответить на этот вопрос. Потому что погодные условия более важную роль играют, чем Starlink. У них своей аппаратуры тоже хватает. Что им эти Starlink", – говорит один из военных.

"Не почувствовали мы изменений. По погодным условиям разве… и так они пользовались туманом, пытались идти вперед", – делится другой.

"Больше оптики. И мы адаптируемся. Они, к сожалению, адаптируются к некоторым условиям. Да и, наверное, в большинстве – это оптика. Потому что на другом направлении это тоже была большая проблема", – говорит еще один военный.

Тем не менее, Купянск остается под контролем ВСУ. Почти ежедневно бригады, которые охраняют город, публикуют кадры боев на городских улицах. Официально украинское командование сообщает, что в городе от 30 до 40 российских солдат, идет зачистка. Глава Генштаба России заявил о взятии железнодорожной станции возле Купянска – городке Купянск-Узловой.

Однако офицер украинской армии Роман Ковалев, находится в Узловом и постит видео в фейсбук.

"Так, доброго утра. Снова веду репортаж из Купянска-Узлового. Накидали мне вчера российских пабликов о том, что это искусственный интеллект. Поэтому я сегодня побрился. За моей спиной все тот же Купянск-Узловой", – говорит на одном из видео Ковалев.

На другом видео он показывает российский флаг 153 танкового полка, именно этому подразделению якобы дана команда взять Купянск-Узловой. Флаг несла российская ДРГ, но не дошла. Через несколько дней украинские солдаты взяли в плен еще одну группу противника.

"Знаете в чем разница между российским начальником Генерального штаба и украинским командиром батальона. Я не вру. Когда я говорю, что Купянск-Узловой украинский, я в нем. А Герасимов – иначе. Но есть парадокс, Валерий Васильевич. Есть казаки, как вас зовут, ребята? – Антон. Алексей – Антон и Алексей, как видите Валерий Васильевич, в бронежилетах и в каске, и с оружием. А я – без", – говорит Ковалев.

Тем не менее украинские солдаты говорят, что российская армия возле Купянска постоянно давит и не собирается останавливаться. Действует тактикой малых пехотных групп, и эта тактика часто дает плоды. Зачистка Купянска идет уже больше месяца. К оставшимся российским солдатам постоянно пытается пробиться подкрепление. А возле Купянска-Узлового хоть и уничтожают российские ДРГ, но часть групп сумела закрепиться на окраинах соседнего населенного пункта.

"Враг прикладывает все больше и больше усилий. Он не успокаивается. Идет вперед. Они как хотели захватить всю Украину, так и хотят. Когда только война началась, мой отец сразу говорил, что это на года. Я не хотел в это верить, но так и вышло", – делится украинский военный.

Сколько еще придется воевать – в этой комнатке никто не загадывает. Но у всех есть планы "на потом", на "после войны". После рассказов о линии фронта "Кот" оживает на вопросе о ресторанах. У шеф-повара есть мечта и свой небольшой бизнес-план:

"Где-то на западной Украине. Там каждая кафешка хочет отличиться от других. То есть своя аутентика. Своя душа в каждом ресторане или отдельной кафешке. А у меня таких идей очень много".