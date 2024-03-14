"Ядерная граната". Соцсети о предвыборном интервью Путина

В соцсетях обсуждают свежее интервью Путина Дмитрию Киселёву.

Верные сторонники, разумеется, в восторге.

Платон Беседин:

В новом интервью президента нет никаких потрясаний и потрясений – только сугубая констатация факта. Если партнёры станут лезть туда, куда им лезть не стоит, то последствия для них будут максимально плачевными.

И это действительно так. Потому что, за редким исключением, Европа воевать не может и воевать не готова, но наследникам Наполеона и адептам Ягеллоновской идеи очень хочется. Им нужен какой-нибудь знатный ба-бах. Вот только бабахнуть может в совсем иных местах. И обязательно бабахнет, если сунутся.

Я повторю ранее сказанное: сегодня на территории Украины сражаются две лучшие армии мира, если мы говорим о человеческих ресурсах. И те, и другие кричат «русские не сдаются!» – вот где ужас происходящего и вот где мощь воинов. Европа ответственна за разжигание этой бойни в первую очередь, но поляки и французы никогда не станут кричать «поляки/фрацузы не сдаются». Они не из этого теста.

Что же до внутренней ситуации, то очень точно подмечено на канале – глубинное общество. Это важный термин – и важное явление. Глубинное общество фундаментальнее, нежели гражданское общество. Мы подступаемся к его построению.

Елена Ямпольская:

В России внешняя опасность лишь сильнее сплачивает людей вокруг президента

Под большим впечатлением.

Впрочем, как всегда.

Самое вдохновляющее, что можно услышать сегодня в России, звучит от Президента.

Каждое его выступление, каждое интервью — школа. Политическая и человеческая.

Будь твердым.

Будь мудрым.

Люби Россию. И во всем, что ты делаешь, руководствуйся этой любовью.

Поскольку поддержка действующего главы государства, измеряемая в точных цифрах, зашкаливает, и по внутреннему ощущению мы точно знаем, что она действительно уникально высока, все чаще задумываюсь: выборы для меня лично — это что?..

17 марта мы придем на наш избирательный участок, чтобы?..

Чтобы подтвердить свою любовь к России, надежду и твердую веру в правильность нашего пути.

Пётр Толстой:

Западные политики, разбивающие своих украинских пешек о российскую границу и отправляющие десятки беспилотников в наши города в надежде по максимуму навредить перед выборами, так и не поняли главного. В России внешняя опасность лишь сильнее сплачивает людей вокруг президента. Что в свою очередь отразится в голосовании. Больше будете вредить — больше голосов будет у Путина. И больше добровольцев в русской армии. Так победим!

Но главной темой стало то, что Путин заявил о готовности применить ядерное оружие.

Голос Мордора:

Западная пресса взахлёб обсуждает слова Путина о том, что Россия готова к ядерной войне.

Ребята, Россия вообще готова абсолютно ко всему и всегда. Кроме снега в начале зимы, но и с этой проблемой русские справляются.

Николай Стариков:

Россия — это страна, которая всегда готова к ядерной войне, но никогда не готова к наступлению зимы

Путин сказал о готовности России к ядерной войне. Но при этом любой, кто знает русский язык, убедится в том, что речь шла не о готовности её начать, то есть нажать кнопку, а о состоянии дел. Мы готовы. Путин отдельно подчеркнул, что ВКС России находятся в постоянной боевой готовности.

Но на Западе слова Президента, безусловно, переврали. Причём в режиме реального времени.

Алексей Волынец:

На третий год боевых действий у нас наконец-то появились правильные лозунги в предвыборной агитации одного из кандидатов — "Готовность к ядерной войне".

А если бы Путин сказал не просто о готовности к ядерной войне, а про готовность её начать, то я бы даже за него проголосовал.

Константин Калачёв:

Россия — это страна, которая всегда готова к ядерной войне, но никогда не готова к наступлению зимы, окончанию зимы, снегопадам, отопительному сезону, оттепели, гололеду, весеннему паводку и демократии.

Анатолий Несмиян:

По всей видимости, это прямой намек на какие-то другие события, которые могут произойти в будущем, под которые и озвучивается эта угроза.

Я бы предположил, что речь идет о будущем новом конфликте, который будет где-то в другом месте, и где заранее выстраивается новая линия угроз. Учитывая, что новый конфликт должен быть более острым, чем текущий, то повышение уровня угроз перед ним выглядит вполне логичным.

Вопрос только - где и когда предполагается этот новый конфликт.

Леонид Невзлин:

Путин напоминает о гранате прежде всего своим подданным, подбадривает перед скорыми так называемыми выборами

Очередное напоминание обезьяны с гранатой, что граната вообще-то ядерная, не может не восприниматься в нынешней ситуации как серьезная угроза цивилизованному миру. Но когда Путин в предвыборном интервью говорит, что РФ технически готова к ядерной войне, тут надо понимать, к кому он прежде всего обращается. Разведки стран НАТО и так знают, о какой степени реальной готовности идет речь.

Путин напоминает о гранате прежде всего своим подданным, подбадривает перед скорыми так называемыми выборами. На фоне участившихся атак украинских беспилотников на российские регионы (а география ударов впечатляет), горящих нефтебаз и недавних смелых рейдов в Белгородскую и Курскую области добровольцев из России, вставших на защиту Украины, населению РФ стоит напомнить о силе и величии державы. И сила эта в одном - в реальной возможности погибнуть самим , погубив человечество. Не зря же мерзотный интервьюер ссылается в разговоре с диктатором на Дугина, идеолога русского мира и "конца истории".

Еще Путин явно намекает на новый конфликт, уже не с Украиной, конфликт, где уровень его угроз может возрасти - и возрастет, если его не остановить. Пока граждане цивилизованного мира обсуждают в ужасе русскую ядерную угрозу, пересматривают и награждают "Оппенгеймера", нелюдь Путин и поддерживающее его население вполне готовы к новой эскалации. Даже если она будет последней в истории человечества.

Майкл Наки:

Почему Путин опять о ядерной войне?

Добиться ощутимых результатов на поле боя России не удалось, несмотря на волны мяса, посылаемые в бой. Взятие Авдеевки и пары пустых населенных пунктов за 9 месяцев с Бахмута — великий результат только для Первого канала.

А часики-то тикают, экономика РФ хереет на глазах, с 92% от плана на дефицит в 2024 за ДВА МЕСЯЦА. Не говоря уже про постепенное, но неумолимое наращивание производства вооружений на Западе. Там-то никакой форсированной военной экономики нет, поэтому они спокойно будут наращивать все дальше, без угрозы обвала.

Ну и по итогу — снова рассказы о ядерном оружии. Можно, конечно, посмеяться над простотой и незамысловатостью схемы Путина. Однако, как мы уже достоверно знаем, в 2022 его ядерный шантаж сработал.

Изменился ли Запад за это время? Перестанут ли они вестись, как лохи на дешевые гопнические разводки? Увидим.

Владимир Пастухов:

из контекста следует “мы вас убьем”

С этими русскими всегда одни только "трудности перевода". Тяжелый язык. 70 лет назад, когда Хрущев говорил, что "мы вас похороним", и это перевели как "мы вас убьем", оказалось, что по контексту это было всего лишь "мы вас переживем". Теперь Путин говорит о применении ядерного оружия "с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы", что было переведено как “мы вас похороним”, а из контекста следует “мы вас убьем”. Ну как их этих русских понять…

Лев Шлосберг:

У Путина постоянное острое желание договорить недоговорённое, дообъяснить недообъяснённое, доказать недоказанное. Это интересный психологический феномен для человека, обладающего монопольной, неограниченной и пожизненной властью, в распоряжении которого находятся все виды государственного насилия, включая средства пропаганды массового поражения.

Путин снова говорит одновременно на внутреннюю и внешнюю аудиторию, совмещая в одном разговоре бюджетные триллионы, национальные интересы и угрозу ядерной войны.

Выбор Дмитрия Киселёва для такого разговора не случаен. Он не вовлечен сейчас настолько яростно, как, например, Владимир Соловьёв, в поток публичного человеконенавистничества с призывами к возрождению СМЕРШа, что поставило Соловьёва для внутренней аудитории в уязвимое положение "соловья ГУЛАГа". Киселёв на таком одиозном фоне выглядит респектабельным аристократом, которому заслуженно досталось "особо важное поручение".

Кирилл Шулика:

Финальный аккорд кампании Путина - интервью Дмитрию Киселеву.

Все, конечно, повторение пройденного, как и положено. Про суверенитет, СВО, Запад, традиционные ценности, многодетность, ядерную триаду.

Но было кое-что акцентированно новое.

Во-первых, уход от плоской шкалы НДФЛ. Конечно, это поддержит базовый небогатый электорат Путина.

Во-вторых, весь этот бред про Цивилева-премьера закончится, Мишустин останется во главе правительства.

Цельного такого образа России не сложилось, но понятно, что главное семьи и дети, а также суверенитет. Правда, тут есть одно обстоятельство. Как рожать, если политики не только в России регулярно говорят о ядерном оружии и моделируют ситуации его применения?