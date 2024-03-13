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"Путин не политик, а гангстер"

Владимир Путин дает интервью Дмитрию Киселеву
Владимир Путин дает интервью Дмитрию Киселеву

Нападение на Волкова и ядерные угрозы Путина

Избиение оппозиционера Леонида Волкова, арест активистов Бориса Надеждина, повестки наблюдателям. Владимир Путин запугивает оппозицию перед выборами и угрожает Западу ядерной войной. "Путин не политик, а гангстер", – пишет Юлия Навальная в колонке для The Washington Post. Кого власть устраняет перед выборами? Путин строит "бандитское" государство? И как с этим бороться? Обсуждаем с политологом Фёдором Крашенинниковым, социологом Сергеем Ерофеевым и политиком Иваном Ждановым. Ведущий - Артём Радыгин.

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