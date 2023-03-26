Ядерное оружие России в Беларуси: Украина требует созвать СБ ООН

Украина потребовала срочно созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с заявлением президента России Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия в Беларуси. Об этом говорится в заявлении МИД Украины. Киев ожидает решительных шагов от постоянных членов Совбеза - Франции, Великобритании, США и Китая.

Россия также является постоянным членом этой организации и имеет в ней право вето.

Намерения России разместить в Беларуси тактического ядерного оружия в заявлении названы "очередным провокационным шагом". МИД Украины также обращается к белорусскому обществу с призывом "не допустить реализации преступных намерений".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов охарактеризовал заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси как шаг к внутренней дестабилизации этой страны. По его мнению, оно максимально повышает уровень негативного восприятия России и Путина у белорусского общества. "Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – констатировал Данилов. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает решение Путина знаком того, что в Москве понимают, что проигрывают войну против Украины.

Союз НАТО в воскресенье подверг критике решение России, назвав его "опасным и безотвественным". При этом в заявлении отмечается, что пока нет признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие; не меняется и уровень боеготовности союзников по НАТО. Подобным же образом оценили ситуацию и в США. Госдепартамент и Пентагон заявили, что ядерные силы страны не будут переводиться в режим повышенной боеготовности.