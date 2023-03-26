США не обеспокоены заявлением Путина о ядерном оружии в Беларуси

США отреагировали на вчерашнее заявление президента России Владимира Путина о возможном размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Представитель Госдепартамента Ведант Патель сообщил CNN, что ведомство будет продолжать наблюдать за ситуацией. Однако, подчеркнул он, Госдепартамент США не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине, и Вашингтон не считает нужным приводить собственные ядерные силы в повышенную боевую готовность.

С подобным же заявлением выступили в Пентагоне и Совете национальной безопасности США.

Американский Институт изучения войны (ISW) назвал интервью Путина "очередной информационной операцией". Эксперты института считают, что Путин преувеличивает возможность мобилизовать предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, чтобы напугать западных союзников Украины.

В ISW отмечают, что заявленные Путиным цели по производству танков в этом году (около 1,6 тысячи) не учитывают ограниченные возможности производства и игнорируют потери на поле боя. Единственный производитель танков "Уралвагонзавод" производит всего 20 танков в месяц.

В субботу на государственном телеканале "Россия-24" вышло интервью с президентом Путиным. Он объявил, что Россия намерена разместить в Беларуси своё тактическое ядерное оружие по просьбе авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко. Как заявил российский президент, к 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, по словам Путина, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер", который может использовать это оружие.

Путин также заявил, что Россия готова производить в три раза больше боеприпасов, чем Украина, а "общее количество танков российской армии будет превышать в 3 раза количество танков ВСУ". При этом российский президент сказал, что наращивание производства вооружений не повлечёт за собой каких-то ограничений для российской экономики.