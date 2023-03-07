Ялтинский форум могут перенести в Москву из-за "особенностей логистики"

Ялтинский экономический форум, который несколько раз переносили в том числе из-за пандемии коронавируса, может пройти в Москве в сентябре. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов.

Чиновник отметил, что форум могут провести с участием новых аннексированных территорий Украины – "ЛНР" и "ДНР" (так российские власти называют Луганскую и Донецкую области Украины), а также Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие планируется приурочить к годовщине аннексии.

Аксёнов объяснил решение о переносе форума в Москву "определенными логистическими особенностями", но подробностей не привёл.

Ялтинский форум начали проводить в 2015 году. Киев считал его участников нарушителями закона, потому что они приезжали в Крым без согласия украинских властей.

После начала войны России с Украиной из Крыма периодически поступают сообщения об атаках беспилотников и взрывах. Аэропорт в Симферополе закрыт. На мосту через Керченский пролив после взрыва осенью прошлого года усилен досмотр. На полуострове действует повышенный уровень террористической опасности.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что для окончания войны Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.

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