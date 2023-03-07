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Ялтинский форум могут перенести в Москву из-за "особенностей логистики"

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов

Ялтинский экономический форум, который несколько раз переносили в том числе из-за пандемии коронавируса, может пройти в Москве в сентябре. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов.

Чиновник отметил, что форум могут провести с участием новых аннексированных территорий Украины – "ЛНР" и "ДНР" (так российские власти называют Луганскую и Донецкую области Украины), а также Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие планируется приурочить к годовщине аннексии.

Аксёнов объяснил решение о переносе форума в Москву "определенными логистическими особенностями", но подробностей не привёл.

  • Ялтинский форум начали проводить в 2015 году. Киев считал его участников нарушителями закона, потому что они приезжали в Крым без согласия украинских властей.
  • После начала войны России с Украиной из Крыма периодически поступают сообщения об атаках беспилотников и взрывах. Аэропорт в Симферополе закрыт. На мосту через Керченский пролив после взрыва осенью прошлого года усилен досмотр. На полуострове действует повышенный уровень террористической опасности.
  • Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что для окончания войны Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.

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