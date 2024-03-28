"Яндекс Музыка" заблокировала автора песни "Можно я с тобой"

"Яндекс Музыка" по требованию Роскомнадзора заблокировала в России страницу белорусского исполнителя AP$ENT. Его песня "Можно я с тобой" занимает вторую строчку в российском чарте.

Песня о вынужденной миграции, записанная в 2022 году, завирусилась в тиктоке в 2024 году. Под неё выкладывают, в частности, трогательные видео с бездомными животными. Они набирают миллионы просмотров.

Музыкант рад, что его песня стала "гимном для котиков", и надеется, что благодаря ей начнётся "волна усыновления пушистых".

Об истории песни AP$ENT говорил, что "просто зарифмовал события из своей жизни". В 2022 году его жене Марии назначили в Беларуси год ограничения свободы за слово "шизик" под постом с фотографией Александра Лукашенко в телеграме. На суде Мария настаивала, что её комментарий был ответом на высказывание другого пользователя. После приговора пара бежала в Грузию, рассказывал "Холод".