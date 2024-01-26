В Монголии запретили отстрел бездомных животных

В Монголии приняли закон о питомцах. Он запрещает отстрел бездомных животных и обязывает опекунов регистрировать своих питомцев.

Первый в истории страны закон о правах животных появился благодаря монгольской НКО "Счастливая лапка" и более 17 тысяч активистов, которые обратились к депутатам с призывом поддержать закон о питомцах.

"Эта веха отдаёт должное сострадательному наследию наших предков по отношению к животным. Принятие первого закона о правах животных – это знаковое достижение и кульминация десятилетней работы волонтёров, выступающих за общество, в котором царит доброта как для людей, так и для животных", – сказал координатор "Счастливой лапки" Буджинлхам Эрдэнэбат.

Раньше в Монголии ежегодно отравляли и отстреливали до ста тысяч бездомных животных, что обходилось налогоплательщикам примерно в 450 тысяч долларов. Теперь закон обязывает власти всех уровней уделять внимание контролю рождаемости бездомных животных.

В свою очередь опекуны питомцев теперь должны зарегистрировать животное, обеспечить ему стерилизацию и дрессировку, а также иметь доход, позволяющий кормить и лечить питомца.

По новому закону заводчики обязаны для разведения животных получить лицензию, платить налоги и чипировать животных. Продавать кошек и собак в зоомагазинах теперь тоже запрещено.

Благодаря закону о питомцах Монголия сможет полностью решить проблему бездомных животных – вслед за Бутаном, который недавно стал первой в мире страной, которая стерилизовала и вакцинировала всех уличных собак.