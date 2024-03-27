В Самарской области разрешили убивать бездомных собак и кошек

Самарская губернская дума разрешила убивать бездомных животных и запретила кормить их во дворах и на детских площадках.

Согласно принятому закону, убивать бездомных кошек и собак будут, если те проявляют "немотивированную агрессию", нанесли вред здоровью человека или страдают от тяжёлого неизлечимого заболевания. Депутаты называют убийство "гуманной эвтаназией".

Также документом запрещается подкармливать бездомных животных на детских площадках, во дворах домов и школ, рядом с больницами и остановками.

Несколько самарских депутатов не согласились с поправками, пишет "Смола". Депутат Александр Степанов считает, что запрет на кормление бездомных животных нарушает конституционные права и свободы самарцев, а "гуманная эвтаназия" – это "массовое уничтожение живых душ", имеющих право на жизнь.

При этом законом всё же "предусмотрена возможность" создания пунктов временного содержания бездомных животных. Там животных будут осматривать, вакцинировать и стерилизовать. После этих процедур животных, которых не убили, будут регистрировать, передавать в приют или опекунам.

Самарская область стала восьмым российским регионом, в котором разрешили убивать бездомных животных. Подобные законы уже приняты в Бурятии (действие закона сейчас приостановлено), Тыве, на Алтае, Чукотке, в Забайкальском крае, в Магаданской и Астраханской областях.