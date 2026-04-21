Япония решила ослабить давние ограничения на экспорт оружия

Правительство Японии решило ослабить действовавшие в стране на протяжении десятилетий ограничения на экспорт оружия. Изменения, как отмечается, позволят Токио продавать за рубеж летальное оружие.

Реформа направлена на укрепление "сотрудничества Японии в сфере безопасности со странами-партнерами", сообщило во вторник информационное агентство Kyodo. По его сведениям, в будущем в исключительных случаях станет возможен также экспорт в конфликтные регионы.

Решение японского кабинета стало еще одним шагом к отходу от пацифистского курса, принятого страной после Второй мировой войны, пишет DPA.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити считается сторонницей жесткой линии в политике безопасности. "В настоящее время ни одна страна не может в одиночку защитить свой мир и безопасность, и необходимы страны-партнеры, которые поддерживают друг друга в вопросах оборонных нужд", - написала Такаити на своей странице на платформе X.

Среди прочего СМИ указывают, что правила пересматриваются на фоне растущей обеспокоенности по поводу эскалации военной активности Пекина в регионе, а также сохраняющихся угроз со стороны Северной Кореи и России. В Пекине, комментируя решение Токио, заявили, что КНР глубоко обеспокоена данным шагом и "будет сохранять повышенную бдительность и решительно противостоять любым безрассудным действиям Японии на пути к новой форме милитаризма".

Ослабление Японией экспортных ограничений также рассматривается как попытка расширить отечественную оборонную промышленность. До сих пор японские компании в основном ограничивались производством продукции для собственных вооруженных сил.

Reuters относительно будущих возможностей Токио пишет, что союзники США в Европе и Азии стремятся диверсифицировать поставщиков, поскольку давние обязательства Вашингтона в области безопасности выглядят менее определенными при президенте Дональде Трампе.