Япония ведёт переговоры об открытии в Токио офиса НАТО

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в среду заявил о планах открыть в Токио представительство НАТО, сообщает CNN. Это будет первый офис НАТО в Азии. По словам министра, переговоры уже ведутся. Хаяси подчеркнул, что военное вторжение России в Украину отражается на стабильности во всём мире, и Япония должна укреплять безопасность своего региона.

Генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт переговоров. Он назвал Японию близким и важным партнёром Североатлантического альянса. Также он упомянул, что угрожающим фактором для стабильности в Тихоокеанском регионе может являться политика Китая. "Происходящее в Европе важно для Азии, происходящее в Азии важно для Европы. Пекин внимательно наблюдает за тем, что происходит в Украине", - сказал Столтенберг.