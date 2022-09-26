Япония ввела санкции против 21-й российской организации

Япония ввела санкции в отношении 21-й российской организации и запретила экспортировать в Россию товары и материалы, связанные с химическим оружием. Ограничения наложены из-за продолжающегося российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
Япония также выразила "глубокую обеспокоенность" возможностью применения ядерного оружия в ходе войны в Украине. Среди организаций, которые попали под санкции: 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", ПАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-Авиа", ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" и другие.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении российского президента Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Премьер-министр Японии Фумио Касида назвал тогда действия России "неразумными и абсолютно неприемлемыми".
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