Япония расширила санкции против России и Беларуси

МИД Японии объявил о расширении списка юридических и физических лиц России и Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.

В список включены пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди бизнесменов под санкции попали Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко. Также в список внесены ЧВК Вагнера и "Агентство интернет-исследований", которое называют "фабрикой троллей" бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, запрещается экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки.

С белорусской стороны санкции введены против сыновей Александра Лукашенко – Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова и других.

В сообщении японского МИД говорится, что эти меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".

Ранее Япония ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергей Шойгу, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и других. Под санкции попали также 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, "Промсвязьбанк".

Санкции предполагают замораживание активов физических лиц и банков, запрет на "экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации".