Япония ввела санкции против Ролдугина, Григоренко, Слюсаря

Япония расширила санкции против России, внеся в список ещё 90 физических лиц и компаний. Об этом сообщается на сайте японского министерства финансов.

Среди тех, кто попал под ограничения — вице-премьер Дмитрий Григоренко, включённый ранее в санкционные списки в США и в ЕС виолончелист Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова , глава "Росгеологии" Сергей Горьков, жена основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова и его сыновья, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, сооснователь группы компаний "Киевской площади" Год Нисанов, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов.

В санкционный список также попали военные из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которую называют ответственной за военные преступления в Буче под Киевом.

Санкции, введённые Японией, также распространяются на компании, работающие в сфере авиастроения, судостроения, радиоэлектроники, а также СМИ, включая информационно-аналитическое агентство SouthFront, медиагруппу Newsfront, информагентство Inforos



Помимо персональных санкций Токио ввел ряд экономических мер. Так, например, утверждены запреты на импорт золота из России и на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России, в отношении 65 компаний. Та же мера будет действовать и в отношении 25 белорусских организаций. Помимо этого, Япония запретила с 5 сентября оказывать России услуги в сфере бухучета, консалтинга и аудита.