Япония запретила экспорт в Россию стали, беспилотников и игрушек

Япония с 7 апреля запретит экспорт в Россию стали, алюминия и изделий из них, экскаваторов, бульдозеров, беспилотников, компонентов для авиации и космической отрасли, оптического волокна, а также судовых двигателей. Об этом говорится на сайте министерства экономики, промышленности и торговли страны.
Под запрет попали также поставки игрушек - головоломок и пазлов для детей.
Кроме того, власти продлили лишения России статуса "благоприятственной нации в торговле" ещё на один год. Токио лишило Москву льготного статуса в марте 2022 года после российского военного вторжения в Украину.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении российского президента Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- Россия внесла Японию в список "недружественных стран".
- В годовщину российского военного вторжения в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о расширении санкций. Речь шла о заморозке активов 120 российских физических и юридических лиц. Япония также запретит экспорт товаров, которые могут укреплять российскую промышленность, такие как детали для беспилотников. В общей сложности в ограничительных списках Японии находятся около 900 россиян и примерно 450 российских организаций и компаний.
- Кисида также заявил, что Япония выделит Украине пакет помощи объёмом в 5,5 млрд долларов на восстановление разрушенной войной инфраструктуры. За время войны Токио уже предоставил Киеву пакет финансовой помощи на 600 миллионов долларов, а также значительные объёмы гуманитарной помощи, общая стоимость которой тоже исчисляется сотнями миллионов долларов.
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