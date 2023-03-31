Япония запретила экспорт в Россию стали, беспилотников и игрушек

Япония с 7 апреля запретит экспорт в Россию стали, алюминия и изделий из них, экскаваторов, бульдозеров, беспилотников, компонентов для авиации и космической отрасли, оптического волокна, а также судовых двигателей. Об этом говорится на сайте министерства экономики, промышленности и торговли страны.

Под запрет попали также поставки игрушек - головоломок и пазлов для детей.

Кроме того, власти продлили лишения России статуса "благоприятственной нации в торговле" ещё на один год. Токио лишило Москву льготного статуса в марте 2022 года после российского военного вторжения в Украину.