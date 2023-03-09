Японские учёные создали мышей от двух отцов, сгенерировав яйцеклетки из мужских клеток кожи. В будущем это может помочь бесплодным и однополым парам иметь своих детей.

Учёные под руководством Кацухико Хаяси превратили клетку кожи, несущую мужскую комбинацию хромосом XY, в яйцеклетку с женской версией XX. Полученные яйцеклетки оплодотворили сперматозоидами и вырастили около 600 эмбрионов. Их подсадили мышам, в результате чего родились семь живых мышат. Отмечается, что эффективность в 1% ниже, чем эффективность в 5% при использовании обычных яйцеклеток.

Мышата выглядели здоровыми, нормально росли и имели потомство во взрослом возрасте. Сейчас учёные пытаются повторить это достижение с человеческими клетками. По прогнозам Хаяси, для людей технология будет доступна уже через десять лет. Однако он отмечает, что этот вопрос не только научный, но и социальный.