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Японские учёные создали мышей от двух отцов

Японские учёные создали мышей от двух отцов, сгенерировав яйцеклетки из мужских клеток кожи. В будущем это может помочь бесплодным и однополым парам иметь своих детей.

Учёные под руководством Кацухико Хаяси превратили клетку кожи, несущую мужскую комбинацию хромосом XY, в яйцеклетку с женской версией XX. Полученные яйцеклетки оплодотворили сперматозоидами и вырастили около 600 эмбрионов. Их подсадили мышам, в результате чего родились семь живых мышат. Отмечается, что эффективность в 1% ниже, чем эффективность в 5% при использовании обычных яйцеклеток.

Мышата выглядели здоровыми, нормально росли и имели потомство во взрослом возрасте. Сейчас учёные пытаются повторить это достижение с человеческими клетками. По прогнозам Хаяси, для людей технология будет доступна уже через десять лет. Однако он отмечает, что этот вопрос не только научный, но и социальный.

  • Эксперименты на животных критикуются зоозащитниками. Научное сообщество настаивает на необходимости таких опытов. Во многих странах правила обращения с лабораторными животными закреплены законодательно и направлены на максимальное уменьшение их страданий. Некоторые эксперименты на животных можно заменить альтернативными методами исследования.

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