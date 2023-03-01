К зоомагазинам ужесточат требования – некоторые уже не продают животных

В России ужесточат требования к зоомагазинам в соответствии с новыми поправками к закону об ответственном обращении с животными. Они вступили в силу сегодня, 1 марта.

Требования ещё не разработали, но некоторые зоомагазины уже отказались от торговли животными.

Поправки были приняты в октябре 2022 года – более чем через год после внесения законопроекта в Госдуму. Согласно пояснительной записке к документу, животные не должны содержаться "в стеснённых условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишённые нормального питания, возможности выгула и общения".

В соответствии с этим продажа животных в зоомагазинах и на птичьих рынках фактически запрещается, так как обеспечить должные условия содержания животных в этих местах практически невозможно, пишет "Кедр".

"Многие крупные сетевые магазины в инициативном порядке уже отказались от торговли животными, потому что они честно заявили, что не могут создать нормальных условий", – сообщил автор поправок депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Требования должно разработать правительство – "проект, который мы видели, не выдерживал никакой критики", отметил Бурматов.