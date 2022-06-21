Ярослав Качиньский покинул пост вице-премьера Польши

В Польше глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский покинул посты вице-премьера правительства и главы комитета по нацбезопасности и обороне.

По словам Качиньского, его отставку уже приняли премьер-министр Матеуш Маровецкий и президент Анджей Дуда.

Преемником Качиньского на обеих должностях станет министр обороны Мариуш Блащак.

В разговоре с польскими СМИ лидер "Права и справедливости" сказал, что намерен посвятить освободившееся время работе в партии и подготовке к парламентским выборам.

Ярослав Качиньский – брат-близнец президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском весной 2010 года. После смерти брата Ярослав Качиньский баллотировался на пост президента, но проиграл Брониславу Комаровскому. Больше политик свою кандидатуру на выборах не выставлял.

"Право и справедливость" Ярослав Качиньский возглавляет с 2003 года. В 2006–2007 годы занимал должность премьер-министра. Его партия выигрывала парламентские выборы в 2015 и 2019 годах. В Польше Качиньского считают самым влиятельным политиком и "серым кардиналом".