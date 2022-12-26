Яшина этапировали из СИЗО, не дожидаясь апелляции

Оппозиционера Илью Яшина, приговоренного к 8,5 года колонии по обвинению в распространении так называемых фейков об армии, этапировали из московского СИЗО в другой регион. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

Когда именно этапировали Яшина и в какую именно колонию - не сообщается. Этапирование произошло до вступления в законную силу решения суда - адвокаты подали на него апелляцию.

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