"Вы следующие". Реакция на жестокий приговор Илье Яшину

В пятницу 9 декабря Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8 с половиной годам заключения в колонии общего режима за распространение "фейков" о российской армии. На сегодняшний день это самый суровый приговор, вынесенный по такой статье.
После вынесения приговора Илья Яшин не потерял присутствия духа.
Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично.
Но и у нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение «врага народа» в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времён холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор.
Ярким символом этого процесса стали трясущиеся руки гособвинителя. Он очень старался звучать грозно и подражать сталинским прокурорам, но раз за разом вызывал смех зала и выглядел карикатурой.
Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остаётся лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь.
Перемены не за горами, и скоро нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране.
Я рядом ❤️
Адвокат Яшина Михаил Бирюков
В СИЗО, рассказывает Маша Эйсмонт, к ним, когда она стояла с Яшиным в коридоре, обратилась коллега :
К: - Ой, как на Яшина похож!
Яшин: - Да, нас часто путают.
К. : - ну да, что здесь Яшину делать!
Вот и я думаю, что нечего Яшину там делать. Он нужен нам здесь, на свободе. (Хотя и в СИЗО он свободнее многих).
Адвокат Яшина Мария Эйсмонт
Отвечая сегодня на вопрос Светы Рейтер, который начинался «А вы ведь с Яшиным не были близко знакомы до этого дела…» поняла, что за время этого процесса мы по-настоящему подружились.Илья совершенный единомышленник и очень достойный человек, с большой эмпатией и огромной силой воли. Он знает на что идёт. И он все выдержит. В последние перед приговором дни он неоднократно просил «только успокойте там всех, пусть никто не расстраивается и не плачет».
Безумству храбрых…. Трудно сказать, насколько рационален поступок Яшина, впрочем, он не про расчет и рациональность. Сейчас никто не может гарантировать ни сохранения жизни, ни здоровья заложников в тюрьмах. Мы можем сколько угодно требовать свободы политзаключенным, но они сами не пойдут ни на освобождение, ни на обмен. Тюрьма - это позиция, это способ продолжать политику. Такая роль. «Но продуман распорядок действий…». Кто бы мог подумать в 2004 году, когда для него и многих все только начиналось, что третий сезон будет таким трагическим!
О государстве лучше всего судить по тому, как в нём судят.
Раза три мне доводилось общаться с Ильей Яшиным.
Живой, общительный, рефлексирующий, идеалист, сторонник решения всех вопросов на выборах, не террорист, не бомбист, не анархист, не эсер, не большевик.
Приговор на самом деле не ему, а системе, которая даже таких людей боится.
Одним из первых на приговор Яшину откликнулся Алексей Навальный
Приговор Илье Яшину это плохо организованная расправа.
К правосудию это не имеет отношения.
Статья 207.3, по которой был осуждён Яшин - не имеет ни малейшего отношения к закону.
Функция любого закона предельно проста. Закон- это восстановление справедливости.
А ст 207.3 придумана исключительно для того, чтобы режим мог легко скрывать любые свои преступления, свою подлость и ложь.
Ст. 207.3 напрямую запрещает любую правду, принуждает огромное количество людей знать только то, что им позволит компания алкоголиков из пресс-центра МО. Цензуры столь наглой не было ни у гитлера, ни у хуссейна, ни у чаушеску.
Сотни тысяч людей в россии живут в животном, паническом страхе перед этой статьей и поэтому молчат. Удивительно, но и среди русских* нашлись благородные храбрецы, которые сознательно решились ее нарушить. Их не так много.
Для всякого русского, воспитанного в почтении к скрепам и начальству - это очень высокий подвиг. Я не уверен, что число отважных достаточно для восстановления доброго имени всего народа.
Яшин же, без сомнения- храбрец, перед которым русский народ в серьёзном долгу.
P/S. Хотя я тоже прохожу по данной статье, не отношу себя к категории «благородных храбрецов», т.к я не русский и для меня плевок в трусливую рожу режима не потребовал никаких внутренних и внешних усилий.
❗️Мерзкая, преступная резня в БУЧЕ, массовые расстрелы, изнасилования и пытки, совершенные вурдалаками путина - документальный, проверенный факт, подкреплённый всеми мировыми криминалистическими экспертизами, комиссиями ОБСЕ, ООН и т.д.
Страну, в которой воцарилось Зло, определить очень легко. Там всем заправляют худшие негодяи, а в тюрьму сажают самых достойных. Я это знаю с детства, со времен «Чипполино».
Когда же в России наконец первые и вторые поменяются местами?
Илье Яшину – безмерное уважение. Принцу Лимону и прочим цитрусам – прижизненного скорого суда.
Мне жаль, что я не увидела сегодня Илью. В зал многих не пустили, я в их числе. Неясно, когда я увижу его в следующий раз. Но знаю, что увижу! Потому что жизнь продолжается. И я уверена, что однажды мы снова сможем вместе участвовать в выборах и митингах, работать над законопроектами, организовывать движения и съезды, спорить и искать компромиссы.
Илья справится и выдержит. Я тоже. Будущее за человечностью, а не насилием
Оптимисты пишут, что Яшину не придётся сидеть столько лет, и жестокий приговор — свидетельство слабости властей.
Илья Яшин. 8 с половиной лет.
Настолько страшный для Путина, что даже в «аквариуме» – в наручниках.
Не суд. Террористы в мантиях и мундирах.
Не обвиняемый. Заложник.
И 8 с половиной лет – это Путин, как обычно, себя очень переоценил.
8.5 Илье Яшину - это высокая оценка со стороны Кремля. Думаю - орден.
Уверен, он пронесет его достойно. Все 4 года, которые остались режиму.
Илье Яшину дали 8 лет и 6 месяцев за стрим о событиях в Буче. Проблема этого приговора не только в том, что он, мягко говоря, несправедлив, но и в том, что режим переходит некую грань между демонстративной жесткостью в отношении "врагов режима", что многие в патриотическом лагере понимают и оправдывают (на войне как на войне) и неадекватной жестокостью в отношении уже очень слабого противника. В первом случае - это демонстрация силы. Во втором - это диспропорциональная иррациональная реакция уязвимого. Такой приговор шокировал даже некоторых представителей провоенного лагеря. Это тот случай, когда уже не нужно искать никаких скрытых смыслов за таким приговором, ни какого-то сигнала или послания элитам со стороны Кремля. Элиты все уже давно поняли, а внесистемной оппозиции давно нет. Это просто инстинктивная реакция власти на то, что она не может контролировать.
Свободу политзаключенным!
Большинство соглашается с тем, что нынешние российские репрессии уже мало чем уступают репрессиям 30-х годов.
Яшину дали 8,5 лет за высказывания. Сталинские сроки пошли.
За убийство сейчас в России часто меньше дают – вот последние примеры:
- Суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима 25-летнего воронежца, жестоко убившего знакомого из-за долга в десять тысяч.
- Северянин объяснил, что умершему не понравилось, как мужчина играл на гитаре. Суд приговорил убийцу к 8 годам колонии строгого режима
- В Курске мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство знакомого кувалдой.
(есть сроки за убийства и по 6-7 лет)
Как при Сталине, подданные теперь разделяются на «социально близких» и «социально чуждых», и к каждой категории применяется свой суд. Осталось ещё «тройки» ввести.
Напомню, что вообще нельзя судить, когда в деле нет потерпевших (а только лишь неопределённый круг «оскорбившихся»).
Коллеге Яшина, так же бывшему муниципальному депутату Красносельского района, Алексею Горинову в июле дали семь лет по той же статье УК. Тогда это казалось какой-то фантастической жестокостью. Теперь Яшину дали 8,5 лет. И хотя обвинительный приговор был ожидаемым, я все равно не могу относиться к этому спокойно. Ведь это вопиющая несправедливость!
Еще через несколько месяцев начнут давать за "неправильные" слова по 10 лет колонии или будут сразу казнить, к чему призывает Пригожин? Теперь уже, кажется, никакое падение страны в беззаконие и жестокость полностью исключать нельзя.
Риторика обвинений тоже стала сталинской. Ещё до вынесения приговора, во время последних слушаний дела, прокурор сделал характерную оговорку.
Вот что рассказал во вчерашнем разговоре адвокат ОВД-Инфо Михаил Бирюков (в последнее время защищал Илью Яшина, Мемориал, Леонида Гозмана, Михаила Лобанова, фигурантов дела "Весны", адвоката Дмитрия Талантова, депутата Алексея Горинова):
Прокурор в своей реплике в судебном заседании по делу Ильи Яшина отметил: "Отдельно хочу сказать по адвокатам, которые занимают антисове... антироссийскую позицию..." Вот это вектор нашей прокуратуры. Подспудно мы это слышали и в речах прокуроров по делу "Мемориала", где я был одним из адвокатов.
Теперь, в процессе Яшина, это прозвучало открыто. Это убежденный прокурор. Это человек, который говорит не по шпаргалке, написанной сверху. Это его личное убеждение, сформировавшееся в ходе его работы в качестве государственного обвинителя. Это позиция прокуратуры. Наша защита по политическим делам расценивается прокуратурой как "антисове... антироссийская позиция". Это очень важно учитывать в предстоящий период.
Прокурору этому около 35 лет. И мы обсуждали с Вадимом Прохоровым (другой адвокат Яшина), откуда он может знать это слово. Нам остается только догадываться, откуда у молодого прокурора это сформировавшееся убеждение об антисоветской - антироссийской позиции адвокатов, которые осуществляют защиту по политически мотивированным уголовным делам. Это важное откровение, которое стоит понимать и держать в уме нам, планируя нашу работу на долгие годы здесь.
После реального срока Яшина "Россия замолчит". Российское общество и раньше то, было молчаливым и о его состоянии приходилось догадываться. Но этим приговором власти "обрубили" уже все обратные связи, которые могли бы предупредить о нарастающих проблемах в обществе. Соцопросы давно не работают, поскольку соглашаются отвечать 10%-20%, да и те дают "социально приемлемые ответы".
Путин живет в мире, когда: "вопросов и проблем с точки зрения хода СВО нет, всё идёт стабильно", а всем уже очевидно, что проблем-то на самом деле "выше крыши".
Тут бы властям нужны были источники информации для принятия адекватных решений, НО, как я написал выше, "Россия замолчала" и получить информацию и реальности ни у властей, ни у Путина больше нет. И все, и общество, и власти понимают, что принимаемые Путиным решения, исходящие из него неадекватной картины мира, несут угрозу уже не только благосостоянию, но и жизни.
Анатолий Воробей уже советует своим читателям соблюдать осторожность.
Яшин только что получил срок в 8,5 лет за то, что на стриме рассказал о том, что происходило в Буче. Это как минимум второй пример большого срока за просто правдивую информацию (первый - Горинов). Я предлагаю людям, которые остаются в России и понимают правду про "СВО", учесть эту информацию, и подумать о своей безопасности.
Я не собираюсь цензурировать себя и буду продолжать писать о войне все, что думаю, но я же не в России. Мне было бы очень грустно, если бы какие-то хорошие люди попались в руки ФСБшникам только из-за того, что они ввязались в политические споры у меня в комментариях и написали правду. Я не собираюсь диктовать взрослым людям, что делать, но может просто подумайте об этой теме, и решите, как вам кажется верным.
Может, стоит предпочесть платформы, где не надо выдавать свое личные данные (как в Фейсбуке) и сохраняется какая-то доля псевдонимности. Сразу скажу, что уверен, что ЖЖ расскажет о вас ФСБшникам все, что знает, если его попросят; а насчет Телеграма не уверен. Часто утверждают, что ТГ он целиком под контролем гэбэ, но я не видел достоверной информации о том, что кого-нибудь например вычислили и посадили за анонимный аккаунт в Телеграме.
Заранее отвечу на неизбежные комментарии в духе "Яшин сам хотел, чтобы его посадили, простым людям это не грозит" и "Да кому вы вообще сдались". Во-первых, Яшин сначала получил несколько раз штраф, да, но Горинова посадили сразу и без штрафов. Во-вторых, когда-то 280-я статья тоже начиналась так, с нескольких показательных посадок, а потом неожиданно быстро раскрутилась и сотни случаев по всей стране были, когда каких-то никому не нужных юзеров ВК с десятью друзьями сажали на год в колонию за репост анти-РФного мема.
Просто поймите, вы (если вы в России) живете в диктатуре, которая держится на силовиках; у вас нет реального права выбирать власть, протестовать, писать правду в интернете по любому вопросу, который власть сочтет болезненным. То, что прямо сейчас вы полагаете это возможным и безопасным для себя - может, и разумно, не возьмусь судить, но зависит от ряда причин, которые могут измениться в любой момент и о которых вы по большей части ничего и не знаете (скажем, какая-то подковерная борьба крыс у власти).
Большинство "патриотов" новость о приговоре проигнорировали, но некоторые не смогли скрыть злорадства.
Гаденыш наконец, напросился...
Хотя бы придётся поработать один раз в жизни...
Яшину повезло еще. Если бы он был арестован за это на Украине, то получил бы не 8,5 лет, а 15. И прошел бы через ужасы пыток и издевательств. Были бы расправы над членами его семьи, если бы они не успели бежать или не отреклись бы от Яшина в духе времен Сталина. И это еще все было бы везение. Потому что огромное число таких как Яшин на Украине были просто убиты. Тысячи убитых Азовом и СБУ на Украине смотрят с небес на Яшина и завидуют ему, что он в России, а не на Украине. Это тоже суровая правда.
Относительно либерального нытья, мол "за что 8,5 лет Яшину, он же просто писал в интернете", "могли бы двушечку дать" и тому подобное.
Закон о дискредитации ВС РФ для того и писался, чтобы заткнуть таким персонажам хайло. Странно, что некоторые этого не понимали до самого конца. А Яшин, помимо самого факта нарушения закона, был выбран модульным примером для остальных, чтобы показать, как этот закон может работать на полную катушку. И теперь, когда будут говорить о правоприменении этого закона, можно будет показывать на Яшина и говорить "Ну вот, на него посмотрите..."
При этом, если смотреть на ситуацию в целом, даже он все еще достаточно либерален - всего 8,5 лет за открытую антигосударственную деятельность в условиях войны. У нас нет смертной казни, НКВД, опричины, 58-й статьи и т.п. Ну во всяком случае, пока нет. Просто 8,5 лет за враждебную пропаганду. В соседнюю Украину загляните, много интересного узнаете на этот счет.
Несмотря на то, что российский политический режим постоянно пытаются обличить как тоталитарный и тиранический, на деле он до сих пор слишком либерален, чем такие как Яшин до недавнего времени пользовались. Но те времена заканчиваются, как и былая "борьба нанайских мальчиков", которую регулировала АП. Россия меняется. Мир меняется. Застрявшие в ушедших реалиях персонажи очень быстро сталкиваются с новой реальностью, поэтому оставшуюся в России демшизу постепенно дочищают, а сбежавшая демшиза вынуждена демонстрировать все глубины морально-нравственного банкротства за рубежом.
Оппозиционные блогеры предсказывают, что следующими жертвами репрессий станут сами "патриоты".
Знаете, есть такой режиссёрский приём в кинематографе, когда герой фильма ещё не подозревает, что за углом его расп@#$%?сит, а ты смотришь и думаешь: ну куда же тебя дурачину несёт? Нечто подобное я испытываю со вчерашнего дня, когда читаю всю эту турбозедпатриотическую шоблу, радующуюся дикому сроку Илье Яшину. Вы чему радуетесь, олухи? Это же вы – следующие в очереди за тюремной баландой. Неужели вы думаете, что десятилетиями выстраиваемый репрессивный аппарат после выжженного оппозиционного поля успокоится и перестанет сажать просто потому, что закончились независимые политики? Нет. Теперь вы – новая нефть для товарища майора. Все ваши визги: «соберём солдатам на носки» – это теперь фейки про армию, скулёж об ошибках командования – призыв к свержению власти, а обсуждения в Z-чатах – создание экстремистской организации.
Если кто-то хочет задуматься, почему [Яшину] «влепили по полной», и для кого «этот сигнал», то для вас этот сигнал, по вам звонит колокол. Не по «предательским либералам», которых тут просто нет (все свалили в Тбилиси, Ригу, Берлин etc). А по многим из их врагов, которые сейчас улюлюкают. По условному и безусловному Стрелкова Игорю Ивановичу, который накануне на ту же самую статью наговорил.
В своём традиционном стиле откликнулся на приговор Яшину и Путин.
Путин не знает, кто такой Яшин. Кто такой Шевчук, он тоже не знает. И интернета у Путина нет. Знает ли Путин, кто такой Путин? Ведь что-то он все-таки знает. Знает, например, фамилию "Меркель". Впрочем, вероятно, это персонаж кремлевских снов, не более. Точнее, бункерных. В сурдокамерах со свето- и звукоизоляцией чего только не привидится. При этом не является полностью нулевой вероятность совпадения видения с консенсусной реальностью, пребывающей за пределами отсутствия мозга в бункере - по принципу остановившихся часов. Разумеется, "Ролекс" - или что там в бункере сейчас носят? Остановившийся "Ролекс" - все равно круче идущих по расписанию "Полета" или "Ракеты". Кому нужна идущая ракета, сами посудите? Стоящие вещи стоят, а ходят только лузеры сами знаете куда.
Про Илью иногда говорили, что он не дотягивает до политика большого масштаба или что его не воспринимают всерьез.
Очевидно, что Илья на одной ступени с Навальным или даже выше. На него злятся. Его ненавидят и боятся.
Уверена, Яшина боится лично Путин, который сегодня единственное что смог промямлить: "Нельзя вмешиваться в работу судов". С другой стороны, а что он ещё может сказать? Упивается своей безнаказанностью и говорит ради того чтоб говорить, уставившись пустыми глазницами в камеры прислуги.
Этот приговор, также как и приговор Навальному говорит об одном: "Путин ненавидит всех, кто его не боится". Немцов за это поплатился жизнью. Яшин за ролик на Ютубе получил 8,5 лет.
Во время оглашения приговора Илья сначала улыбнулся, а потом засмеялся. Так не каждый бы смог. Чаще всего я сегодня видела комментарии: "А я бы не смог(ла)".
Илья, ты наш пример. Мы так не смогли, но очень важно, что этим подонкам засмеялся в лицо.
Пожалуйста, пусть у тебя все будет хорошо. Господи дай ему терпения, а мужества и силы у него итак не занимать.
Россия обязательно будет свободной. Илья, обязательно. Бесконечно горько и тяжело.
Про обычное путинское хамство ("Кто такой Яшин?") много чего уже написали, но у меня, как модно говорить, одно воспоминание разблокировалось.
Перенесемся в 2015 год.
Илья Яшин возглавляет список демократической оппозиции на региональных выборах в Костроме. Начальником штаба у Яшина работает Андрей Пивоваров (ныне — тоже политзаключенный, получил четыре года за "руководство нежелательной организацией").
И Пивоварова арестовывают, когда он на этапе сбора подписей пытается "пробить подписи по базе МВД". Андрею инкриминируют целый букет статей, закрывают на два месяца в СИЗО. Срывают кампанию, понятное дело.
(Потом отпускают под домашний арест — после выборов уже, потом и вовсе все дело разваливается; времена были еще относительно "вегетарианские", все закончилось штрафом).
Так вот, на очередной встрече Путина с его СПЧ (тогда еще не вполне кастрированным), правозащитники задают Путину вопрос о том, считает ли он правомерным преследование начальника предвыборного штаба оппозиции за то, что он делал свою работу? "По поводу господина Пивоварова в Костроме. Послушайте, он залез, насколько мне известно, в базу данных МВД и заплатил за это деньги, дал взятку. Сотрудник полиции признался. Но давайте разберемся с этим спокойно..." — отвечает Путин.
Ну то есть в 2015 году Путин прекрасно знал, как звали начальника штаба Ильи Яшина и чем он занимался. А в 2022 году он про самого Яшина говорит "кто такой?". Ага, мы так и поверили.
То, что Путин врет всегда, когда открывает рот — это не новость, но вот о чем напоминает эта история семилетней давности, так это о том, что всеми ключевыми историями, связанными с репрессиями против оппозиции, Путин занимается лично, в режиме ручного управления. Если уж он следил за деталями костромских выборов...
Ну и, конечно, еще и еще раз скажем: если человек является абсолютно патологическим лжецом (а попытка Путина сделать вид, что он не знает Яшина — это максимальная тупая, легко опровергаемая ложь), то какой вообще может быть смысл в том, чтобы с ним о чем-либо договариваться?
Повезло Яшину, что путин его не знает, а то бы «новичком» и «капут», а так всего 8 с половиной..
Путин спросил: кто такой Илья Яшин?
Однако Дмитрий Песков разъяснил, что дело не в личной неприязни президента, а в огромной занятости.
- Мы и сами от него частенько слышим: кто такой Санта Клаус? Немец? От какой партии? Меня вон вчера принял за лесную выпь, хотя, согласитесь, ни малейшего сходства…
Вчера Путина спросили про приговор, вынесенный Яшину. «Это кто такой?» - поинтересовался президент.
Пескову имеет смысл объяснить хозяину, что если в молодости подобные ответы выглядели как глумление (на что, собственно, и был расчет), то сейчас - с учётом солидного возраста президента - они рискуют быть проинтерпретированными как свидетельство того, что у главы государства появились проблемы с памятью.
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