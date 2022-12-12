"Вы следующие". Реакция на жестокий приговор Илье Яшину

В пятницу 9 декабря Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8 с половиной годам заключения в колонии общего режима за распространение "фейков" о российской армии. На сегодняшний день это самый суровый приговор, вынесенный по такой статье.

После вынесения приговора Илья Яшин не потерял присутствия духа.

Илья Яшин

Итак, суд приговорил меня к 8 годам и 6 месяцам колонии. Что ж, авторы приговора оптимистично оценивают перспективы Путина. На мой взгляд – слишком оптимистично.



Но и у нас нет повода для грусти, потому что мы с вами выиграли этот суд, друзья. Процесс задумывался как обличение «врага народа» в моем лице, но превратился в антивоенную трибуну. Мы говорили правду о военных преступлениях и призывали остановить кровопролитие. А в ответ слышали мешанину из лозунгов времён холодной войны, которую сбивчиво озвучивал прокурор.



Ярким символом этого процесса стали трясущиеся руки гособвинителя. Он очень старался звучать грозно и подражать сталинским прокурорам, но раз за разом вызывал смех зала и выглядел карикатурой.



Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остаётся лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь.



Перемены не за горами, и скоро нам с вами предстоит большая работа по восстановлению справедливости и гуманизма в своей стране.



Я рядом ❤️

Адвокат Яшина Михаил Бирюков

В СИЗО, рассказывает Маша Эйсмонт, к ним, когда она стояла с Яшиным в коридоре, обратилась коллега :

К: - Ой, как на Яшина похож!

Яшин: - Да, нас часто путают.

К. : - ну да, что здесь Яшину делать!

Вот и я думаю, что нечего Яшину там делать. Он нужен нам здесь, на свободе. (Хотя и в СИЗО он свободнее многих).

Адвокат Яшина Мария Эйсмонт

Отвечая сегодня на вопрос Светы Рейтер, который начинался «А вы ведь с Яшиным не были близко знакомы до этого дела…» поняла, что за время этого процесса мы по-настоящему подружились.Илья совершенный единомышленник и очень достойный человек, с большой эмпатией и огромной силой воли. Он знает на что идёт. И он все выдержит. В последние перед приговором дни он неоднократно просил «только успокойте там всех, пусть никто не расстраивается и не плачет».

Наталья Шавшукова

Безумству храбрых…. Трудно сказать, насколько рационален поступок Яшина, впрочем, он не про расчет и рациональность. Сейчас никто не может гарантировать ни сохранения жизни, ни здоровья заложников в тюрьмах. Мы можем сколько угодно требовать свободы политзаключенным, но они сами не пойдут ни на освобождение, ни на обмен. Тюрьма - это позиция, это способ продолжать политику. Такая роль. «Но продуман распорядок действий…». Кто бы мог подумать в 2004 году, когда для него и многих все только начиналось, что третий сезон будет таким трагическим!



Константин Калачёв

О государстве лучше всего судить по тому, как в нём судят.

Раза три мне доводилось общаться с Ильей Яшиным.

Живой, общительный, рефлексирующий, идеалист, сторонник решения всех вопросов на выборах, не террорист, не бомбист, не анархист, не эсер, не большевик.



Приговор на самом деле не ему, а системе, которая даже таких людей боится.

Одним из первых на приговор Яшину откликнулся Алексей Навальный

Максим Шевченко

Приговор Илье Яшину это плохо организованная расправа.

К правосудию это не имеет отношения.

Александр Невзоров

Статья 207.3, по которой был осуждён Яшин - не имеет ни малейшего отношения к закону.

Функция любого закона предельно проста. Закон- это восстановление справедливости.

А ст 207.3 придумана исключительно для того, чтобы режим мог легко скрывать любые свои преступления, свою подлость и ложь.

Ст. 207.3 напрямую запрещает любую правду, принуждает огромное количество людей знать только то, что им позволит компания алкоголиков из пресс-центра МО. Цензуры столь наглой не было ни у гитлера, ни у хуссейна, ни у чаушеску.



Сотни тысяч людей в россии живут в животном, паническом страхе перед этой статьей и поэтому молчат. Удивительно, но и среди русских* нашлись благородные храбрецы, которые сознательно решились ее нарушить. Их не так много.

Для всякого русского, воспитанного в почтении к скрепам и начальству - это очень высокий подвиг. Я не уверен, что число отважных достаточно для восстановления доброго имени всего народа.

Яшин же, без сомнения- храбрец, перед которым русский народ в серьёзном долгу.



P/S. Хотя я тоже прохожу по данной статье, не отношу себя к категории «благородных храбрецов», т.к я не русский и для меня плевок в трусливую рожу режима не потребовал никаких внутренних и внешних усилий.



❗️Мерзкая, преступная резня в БУЧЕ, массовые расстрелы, изнасилования и пытки, совершенные вурдалаками путина - документальный, проверенный факт, подкреплённый всеми мировыми криминалистическими экспертизами, комиссиями ОБСЕ, ООН и т.д.

Борис Акунин

Страну, в которой воцарилось Зло, определить очень легко. Там всем заправляют худшие негодяи, а в тюрьму сажают самых достойных. Я это знаю с детства, со времен «Чипполино».

Когда же в России наконец первые и вторые поменяются местами?

Илье Яшину – безмерное уважение. Принцу Лимону и прочим цитрусам – прижизненного скорого суда.

Юлия Галямина

Мне жаль, что я не увидела сегодня Илью. В зал многих не пустили, я в их числе. Неясно, когда я увижу его в следующий раз. Но знаю, что увижу! Потому что жизнь продолжается. И я уверена, что однажды мы снова сможем вместе участвовать в выборах и митингах, работать над законопроектами, организовывать движения и съезды, спорить и искать компромиссы.

Илья справится и выдержит. Я тоже. Будущее за человечностью, а не насилием

Оптимисты пишут, что Яшину не придётся сидеть столько лет, и жестокий приговор — свидетельство слабости властей.

Дмитрий Гудков

Илья Яшин. 8 с половиной лет.

Настолько страшный для Путина, что даже в «аквариуме» – в наручниках.

Не суд. Террористы в мантиях и мундирах.

Не обвиняемый. Заложник.

И 8 с половиной лет – это Путин, как обычно, себя очень переоценил.

Михаил Ходорковский

8.5 Илье Яшину - это высокая оценка со стороны Кремля. Думаю - орден.

Уверен, он пронесет его достойно. Все 4 года, которые остались режиму.

Татьяна Становая

Илье Яшину дали 8 лет и 6 месяцев за стрим о событиях в Буче. Проблема этого приговора не только в том, что он, мягко говоря, несправедлив, но и в том, что режим переходит некую грань между демонстративной жесткостью в отношении "врагов режима", что многие в патриотическом лагере понимают и оправдывают (на войне как на войне) и неадекватной жестокостью в отношении уже очень слабого противника. В первом случае - это демонстрация силы. Во втором - это диспропорциональная иррациональная реакция уязвимого. Такой приговор шокировал даже некоторых представителей провоенного лагеря. Это тот случай, когда уже не нужно искать никаких скрытых смыслов за таким приговором, ни какого-то сигнала или послания элитам со стороны Кремля. Элиты все уже давно поняли, а внесистемной оппозиции давно нет. Это просто инстинктивная реакция власти на то, что она не может контролировать.



Свободу политзаключенным!

Большинство соглашается с тем, что нынешние российские репрессии уже мало чем уступают репрессиям 30-х годов.

Павел Пряников

Яшину дали 8,5 лет за высказывания. Сталинские сроки пошли.

За убийство сейчас в России часто меньше дают – вот последние примеры:

- Суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима 25-летнего воронежца, жестоко убившего знакомого из-за долга в десять тысяч.

- Северянин объяснил, что умершему не понравилось, как мужчина играл на гитаре. Суд приговорил убийцу к 8 годам колонии строгого режима

- В Курске мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство знакомого кувалдой.

(есть сроки за убийства и по 6-7 лет)



Как при Сталине, подданные теперь разделяются на «социально близких» и «социально чуждых», и к каждой категории применяется свой суд. Осталось ещё «тройки» ввести.



Напомню, что вообще нельзя судить, когда в деле нет потерпевших (а только лишь неопределённый круг «оскорбившихся»).

Николай Подосокорский

Коллеге Яшина, так же бывшему муниципальному депутату Красносельского района, Алексею Горинову в июле дали семь лет по той же статье УК. Тогда это казалось какой-то фантастической жестокостью. Теперь Яшину дали 8,5 лет. И хотя обвинительный приговор был ожидаемым, я все равно не могу относиться к этому спокойно. Ведь это вопиющая несправедливость!



Еще через несколько месяцев начнут давать за "неправильные" слова по 10 лет колонии или будут сразу казнить, к чему призывает Пригожин? Теперь уже, кажется, никакое падение страны в беззаконие и жестокость полностью исключать нельзя.

Риторика обвинений тоже стала сталинской. Ещё до вынесения приговора, во время последних слушаний дела, прокурор сделал характерную оговорку.

Борис Грозовский

Вот что рассказал во вчерашнем разговоре адвокат ОВД-Инфо Михаил Бирюков (в последнее время защищал Илью Яшина, Мемориал, Леонида Гозмана, Михаила Лобанова, фигурантов дела "Весны", адвоката Дмитрия Талантова, депутата Алексея Горинова):

Прокурор в своей реплике в судебном заседании по делу Ильи Яшина отметил: "Отдельно хочу сказать по адвокатам, которые занимают антисове... антироссийскую позицию..." Вот это вектор нашей прокуратуры. Подспудно мы это слышали и в речах прокуроров по делу "Мемориала", где я был одним из адвокатов.

Теперь, в процессе Яшина, это прозвучало открыто. Это убежденный прокурор. Это человек, который говорит не по шпаргалке, написанной сверху. Это его личное убеждение, сформировавшееся в ходе его работы в качестве государственного обвинителя. Это позиция прокуратуры. Наша защита по политическим делам расценивается прокуратурой как "антисове... антироссийская позиция". Это очень важно учитывать в предстоящий период.

Прокурору этому около 35 лет. И мы обсуждали с Вадимом Прохоровым (другой адвокат Яшина), откуда он может знать это слово. Нам остается только догадываться, откуда у молодого прокурора это сформировавшееся убеждение об антисоветской - антироссийской позиции адвокатов, которые осуществляют защиту по политически мотивированным уголовным делам. Это важное откровение, которое стоит понимать и держать в уме нам, планируя нашу работу на долгие годы здесь.

Дмитрий Малинин

После реального срока Яшина "Россия замолчит". Российское общество и раньше то, было молчаливым и о его состоянии приходилось догадываться. Но этим приговором власти "обрубили" уже все обратные связи, которые могли бы предупредить о нарастающих проблемах в обществе. Соцопросы давно не работают, поскольку соглашаются отвечать 10%-20%, да и те дают "социально приемлемые ответы".

Путин живет в мире, когда: "вопросов и проблем с точки зрения хода СВО нет, всё идёт стабильно", а всем уже очевидно, что проблем-то на самом деле "выше крыши".

Тут бы властям нужны были источники информации для принятия адекватных решений, НО, как я написал выше, "Россия замолчала" и получить информацию и реальности ни у властей, ни у Путина больше нет. И все, и общество, и власти понимают, что принимаемые Путиным решения, исходящие из него неадекватной картины мира, несут угрозу уже не только благосостоянию, но и жизни.

Анатолий Воробей уже советует своим читателям соблюдать осторожность.

Яшин только что получил срок в 8,5 лет за то, что на стриме рассказал о том, что происходило в Буче. Это как минимум второй пример большого срока за просто правдивую информацию (первый - Горинов). Я предлагаю людям, которые остаются в России и понимают правду про "СВО", учесть эту информацию, и подумать о своей безопасности.



Я не собираюсь цензурировать себя и буду продолжать писать о войне все, что думаю, но я же не в России. Мне было бы очень грустно, если бы какие-то хорошие люди попались в руки ФСБшникам только из-за того, что они ввязались в политические споры у меня в комментариях и написали правду. Я не собираюсь диктовать взрослым людям, что делать, но может просто подумайте об этой теме, и решите, как вам кажется верным.



Может, стоит предпочесть платформы, где не надо выдавать свое личные данные (как в Фейсбуке) и сохраняется какая-то доля псевдонимности. Сразу скажу, что уверен, что ЖЖ расскажет о вас ФСБшникам все, что знает, если его попросят; а насчет Телеграма не уверен. Часто утверждают, что ТГ он целиком под контролем гэбэ, но я не видел достоверной информации о том, что кого-нибудь например вычислили и посадили за анонимный аккаунт в Телеграме.



Заранее отвечу на неизбежные комментарии в духе "Яшин сам хотел, чтобы его посадили, простым людям это не грозит" и "Да кому вы вообще сдались". Во-первых, Яшин сначала получил несколько раз штраф, да, но Горинова посадили сразу и без штрафов. Во-вторых, когда-то 280-я статья тоже начиналась так, с нескольких показательных посадок, а потом неожиданно быстро раскрутилась и сотни случаев по всей стране были, когда каких-то никому не нужных юзеров ВК с десятью друзьями сажали на год в колонию за репост анти-РФного мема.



Просто поймите, вы (если вы в России) живете в диктатуре, которая держится на силовиках; у вас нет реального права выбирать власть, протестовать, писать правду в интернете по любому вопросу, который власть сочтет болезненным. То, что прямо сейчас вы полагаете это возможным и безопасным для себя - может, и разумно, не возьмусь судить, но зависит от ряда причин, которые могут измениться в любой момент и о которых вы по большей части ничего и не знаете (скажем, какая-то подковерная борьба крыс у власти).

Большинство "патриотов" новость о приговоре проигнорировали, но некоторые не смогли скрыть злорадства.

Вячеслав Лысаков

Гаденыш наконец, напросился...

Хотя бы придётся поработать один раз в жизни...

Сергей Марков

Яшину повезло еще. Если бы он был арестован за это на Украине, то получил бы не 8,5 лет, а 15. И прошел бы через ужасы пыток и издевательств. Были бы расправы над членами его семьи, если бы они не успели бежать или не отреклись бы от Яшина в духе времен Сталина. И это еще все было бы везение. Потому что огромное число таких как Яшин на Украине были просто убиты. Тысячи убитых Азовом и СБУ на Украине смотрят с небес на Яшина и завидуют ему, что он в России, а не на Украине. Это тоже суровая правда.

Борис Рожин

Относительно либерального нытья, мол "за что 8,5 лет Яшину, он же просто писал в интернете", "могли бы двушечку дать" и тому подобное.



Закон о дискредитации ВС РФ для того и писался, чтобы заткнуть таким персонажам хайло. Странно, что некоторые этого не понимали до самого конца. А Яшин, помимо самого факта нарушения закона, был выбран модульным примером для остальных, чтобы показать, как этот закон может работать на полную катушку. И теперь, когда будут говорить о правоприменении этого закона, можно будет показывать на Яшина и говорить "Ну вот, на него посмотрите..."



При этом, если смотреть на ситуацию в целом, даже он все еще достаточно либерален - всего 8,5 лет за открытую антигосударственную деятельность в условиях войны. У нас нет смертной казни, НКВД, опричины, 58-й статьи и т.п. Ну во всяком случае, пока нет. Просто 8,5 лет за враждебную пропаганду. В соседнюю Украину загляните, много интересного узнаете на этот счет.



Несмотря на то, что российский политический режим постоянно пытаются обличить как тоталитарный и тиранический, на деле он до сих пор слишком либерален, чем такие как Яшин до недавнего времени пользовались. Но те времена заканчиваются, как и былая "борьба нанайских мальчиков", которую регулировала АП. Россия меняется. Мир меняется. Застрявшие в ушедших реалиях персонажи очень быстро сталкиваются с новой реальностью, поэтому оставшуюся в России демшизу постепенно дочищают, а сбежавшая демшиза вынуждена демонстрировать все глубины морально-нравственного банкротства за рубежом.

Оппозиционные блогеры предсказывают, что следующими жертвами репрессий станут сами "патриоты".

Александр Горбунов

Знаете, есть такой режиссёрский приём в кинематографе, когда герой фильма ещё не подозревает, что за углом его расп@#$%?сит, а ты смотришь и думаешь: ну куда же тебя дурачину несёт? Нечто подобное я испытываю со вчерашнего дня, когда читаю всю эту турбозедпатриотическую шоблу, радующуюся дикому сроку Илье Яшину. Вы чему радуетесь, олухи? Это же вы – следующие в очереди за тюремной баландой. Неужели вы думаете, что десятилетиями выстраиваемый репрессивный аппарат после выжженного оппозиционного поля успокоится и перестанет сажать просто потому, что закончились независимые политики? Нет. Теперь вы – новая нефть для товарища майора. Все ваши визги: «соберём солдатам на носки» – это теперь фейки про армию, скулёж об ошибках командования – призыв к свержению власти, а обсуждения в Z-чатах – создание экстремистской организации.

Дмитрий Бавырин

Если кто-то хочет задуматься, почему [Яшину] «влепили по полной», и для кого «этот сигнал», то для вас этот сигнал, по вам звонит колокол. Не по «предательским либералам», которых тут просто нет (все свалили в Тбилиси, Ригу, Берлин etc). А по многим из их врагов, которые сейчас улюлюкают. По условному и безусловному Стрелкова Игорю Ивановичу, который накануне на ту же самую статью наговорил.

В своём традиционном стиле откликнулся на приговор Яшину и Путин.

Дмитрий Ахтырский

Путин не знает, кто такой Яшин. Кто такой Шевчук, он тоже не знает. И интернета у Путина нет. Знает ли Путин, кто такой Путин? Ведь что-то он все-таки знает. Знает, например, фамилию "Меркель". Впрочем, вероятно, это персонаж кремлевских снов, не более. Точнее, бункерных. В сурдокамерах со свето- и звукоизоляцией чего только не привидится. При этом не является полностью нулевой вероятность совпадения видения с консенсусной реальностью, пребывающей за пределами отсутствия мозга в бункере - по принципу остановившихся часов. Разумеется, "Ролекс" - или что там в бункере сейчас носят? Остановившийся "Ролекс" - все равно круче идущих по расписанию "Полета" или "Ракеты". Кому нужна идущая ракета, сами посудите? Стоящие вещи стоят, а ходят только лузеры сами знаете куда.

Людмила Шабуева

Про Илью иногда говорили, что он не дотягивает до политика большого масштаба или что его не воспринимают всерьез.

Очевидно, что Илья на одной ступени с Навальным или даже выше. На него злятся. Его ненавидят и боятся.

Уверена, Яшина боится лично Путин, который сегодня единственное что смог промямлить: "Нельзя вмешиваться в работу судов". С другой стороны, а что он ещё может сказать? Упивается своей безнаказанностью и говорит ради того чтоб говорить, уставившись пустыми глазницами в камеры прислуги.

Этот приговор, также как и приговор Навальному говорит об одном: "Путин ненавидит всех, кто его не боится". Немцов за это поплатился жизнью. Яшин за ролик на Ютубе получил 8,5 лет.

Во время оглашения приговора Илья сначала улыбнулся, а потом засмеялся. Так не каждый бы смог. Чаще всего я сегодня видела комментарии: "А я бы не смог(ла)".

Илья, ты наш пример. Мы так не смогли, но очень важно, что этим подонкам засмеялся в лицо.

Пожалуйста, пусть у тебя все будет хорошо. Господи дай ему терпения, а мужества и силы у него итак не занимать.

Россия обязательно будет свободной. Илья, обязательно. Бесконечно горько и тяжело.

Леонид Волков

Про обычное путинское хамство ("Кто такой Яшин?") много чего уже написали, но у меня, как модно говорить, одно воспоминание разблокировалось.

Перенесемся в 2015 год.

Илья Яшин возглавляет список демократической оппозиции на региональных выборах в Костроме. Начальником штаба у Яшина работает Андрей Пивоваров (ныне — тоже политзаключенный, получил четыре года за "руководство нежелательной организацией").

И Пивоварова арестовывают, когда он на этапе сбора подписей пытается "пробить подписи по базе МВД". Андрею инкриминируют целый букет статей, закрывают на два месяца в СИЗО. Срывают кампанию, понятное дело.

(Потом отпускают под домашний арест — после выборов уже, потом и вовсе все дело разваливается; времена были еще относительно "вегетарианские", все закончилось штрафом).

Так вот, на очередной встрече Путина с его СПЧ (тогда еще не вполне кастрированным), правозащитники задают Путину вопрос о том, считает ли он правомерным преследование начальника предвыборного штаба оппозиции за то, что он делал свою работу? "По поводу господина Пивоварова в Костроме. Послушайте, он залез, насколько мне известно, в базу данных МВД и заплатил за это деньги, дал взятку. Сотрудник полиции признался. Но давайте разберемся с этим спокойно..." — отвечает Путин.

Ну то есть в 2015 году Путин прекрасно знал, как звали начальника штаба Ильи Яшина и чем он занимался. А в 2022 году он про самого Яшина говорит "кто такой?". Ага, мы так и поверили.

То, что Путин врет всегда, когда открывает рот — это не новость, но вот о чем напоминает эта история семилетней давности, так это о том, что всеми ключевыми историями, связанными с репрессиями против оппозиции, Путин занимается лично, в режиме ручного управления. Если уж он следил за деталями костромских выборов...

Ну и, конечно, еще и еще раз скажем: если человек является абсолютно патологическим лжецом (а попытка Путина сделать вид, что он не знает Яшина — это максимальная тупая, легко опровергаемая ложь), то какой вообще может быть смысл в том, чтобы с ним о чем-либо договариваться?

Лидия Невзорова

Повезло Яшину, что путин его не знает, а то бы «новичком» и «капут», а так всего 8 с половиной..

Тамара Вепрова

Путин спросил: кто такой Илья Яшин?

Однако Дмитрий Песков разъяснил, что дело не в личной неприязни президента, а в огромной занятости.

- Мы и сами от него частенько слышим: кто такой Санта Клаус? Немец? От какой партии? Меня вон вчера принял за лесную выпь, хотя, согласитесь, ни малейшего сходства…

Аббас Галлямов

Вчера Путина спросили про приговор, вынесенный Яшину. «Это кто такой?» - поинтересовался президент.

Пескову имеет смысл объяснить хозяину, что если в молодости подобные ответы выглядели как глумление (на что, собственно, и был расчет), то сейчас - с учётом солидного возраста президента - они рискуют быть проинтерпретированными как свидетельство того, что у главы государства появились проблемы с памятью.