Явлинский в эфире РС рассказал о своей недвижимости

Глава Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский в прямом эфире Радио Свобода прокомментировал опубликованное накануне расследование The Insider о его подмосковной недвижимости.

Он подтвердил наличие у него дома в Одинцовском районе Подмосковья, а также получение денег за консультации для юридической компании "Инфралекс". По словам Явлинского, это первый собственный дом в его жизни, и он заработал на него более чем за 50 лет трудовой деятельности. При этом он сравнил с Шариковым - героем "Собачьего сердца" Михаила Булгакова - тех, кто, по его словам, считает деньги в чужих карманах.

В расследовании The Insider говорилось, что Явлинский получил от фирмы "Инфралекс" около 30 млн рублей в 2018 году, когда баллотировался в президенты, а год назад купил дом стоимостью более 50 млн - тоже, как утверждается, на доходы от этой фирмы. Некоторые сторонники Алексея Навального предположили, что Явлинскому непрямо платит Кремль.

Говоря о выборах в Госдуму, на которых он не баллотируется, Явлинский назвал все основные партии, кроме "Яблока", сталинистскими и выступающими за репрессии. Он раскритиковал так называемое Умное голосование, предложенное сторонниками Навального.

По его словам, 95 процентов кандидатов в списках Умного голосования фактически поддерживают Владимира Путина, а включённым в него 10 кандидатам от "Яблока" власти не дадут победить.

Полностью программу "Лицом к событию" с участием Явлинского смотрите по ссылке: