YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина)

Российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, сообщил, что видеохостинг YouTube удалил его канал.

По словам Пучкова, он получил сообщение, что нарушил правила сообщества, но деталей ему не предоставили. Восстанавливать или заводить новый аккаунт на YouTube блогер не планирует.

"Я неугодный, поэтому канал удалили. Если я заведу другой, его удалят точно так же. Причина единственная — пророссийская позиция", — приводит слова Пучкова сайт 78.ru.

Блогер уточнил, что отснял 10 лет он отснял пять тысяч роликов и полтора года назад перенёс их на российские платформы "Рутуб", "Яндекс" и "ВКонтакте".

Пучков стал известен в 2000-е годы благодаря неофициальным закадровым переводам популярных фильмов. Он перевёл и озвучил более 80 картин. Блогер родился в городе Кировограде (сейчас Кропивницкий) в центральной Украине. При этом Пучков поддержал российское вооружённое вторжение, назвав его вынужденной мерой.

На ютьюб-канал Пучкова были подписаны более трёх миллионов пользователей. В своих выпусках блогер говорил о политике, истории, а также о событиях вокруг Украины.