В Москве началось голосование по памятнику на Лубянской площади

В Москве на портале "Активный гражданин" началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади. С инициативой провести голосование выступила Общественная палата Москвы.

На голосование вынесли две "кандидатуры" – демонтированный в 1991 году памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и памятник князю Александру Невскому, который пока не существует. Другие варианты – не устанавливать памятник вовсе, установить фонтан, установить памятник другому историческому лицу – были отвергнуты.

Онлайн-голосование должно пройти с 25 февраля по 5 марта на портале "Активный гражданин" и сайтах московских СМИ. Кроме того, будут опрошены московские муниципальные депутаты.

Согласно первым данным опроса, большинство москвичей выступают за установку памятника Александру Невскому. Так на 11 часов утра 25 февраля за памятник Невскому проголосовали 59 процентов респондентов, а за монумент Дзержинскому – 41 процент.



С просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь недавно обратилась к правительству Москвы инициативная группа, в числе которой председатель партии "За правду" Захар Прилепин, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, журналист Леся Рябцева и блогер Дмитрий Пучков. В разное время с призывами вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь выступали различные коммунистические партии и прокремлёвские патриотические движения.

Александр Невский – великий князь Владимирский, живший в XIII веке. Почитается православной церковью как святой. Имя Александра Невского широко известно во многом благодаря позитивным упоминаниям о нём и его победах над шведами и немецкими рыцарями в советской массовой культуре, включая фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

Как утверждает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники, для Кремля и московских властей приоритетным вариантом является сооружение памятника Александру Невскому, а не восстановление монумента Дзержинскому.

По мнению главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, Владимир Путин, хотя и является бывшим сотрудником КГБ, скорее поддержит установку памятника Александру Невскому – "он не "большевик", а "имперец", считает Венедиктов. Сам Путин тему пока не комментировал.