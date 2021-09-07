YouTube заблокировал фрагмент дебатов с требованием освободить Навального

Холдинг ВГТРК добился блокировки на ютьюб-канале телеканала "Дождь" (внесён в список СМИ- "иностранных агентов") фрагмента дебатов, где лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко потребовал от властей освободить Алексея Навального и других политических заключенных. Дебаты показывали на телеканале "Россия 24".

Как сообщает "Дождь", ВГТРК, которой принадлежат "Россия 1" и "Россия 24", воспользовалась системой, с помощью которой правообладатели могут управлять своим контентом, в том числе – заблокировать его. Госкомпания уведомила YouTube о собственных исключительных правах на использование ролика, после чего хостинг, согласно своим правилам, скрыл сюжет с ютью-канала "Дождя".

Воспроизвести ролик не удается, платформа сообщает, что видео недоступно и принадлежит другому пользователю. При этом другие видео эфиров "России 24" и "России 1", в том числе с тех же дебатов, по-прежнему доступны. Телеканал "Дождь" обжаловал блокировку, поскольку использовал это видео в рамках информационного цитирования, говорится в сообщении.

В августе политик Максим Шевченко, выступая на дебатах, потребовал от российских властей освободить оппозиционера Алексея Навального и других политических заключенных. Он высказался против преследования независимых журналистов и гражданских активистов.

Политик Алексей Навальный находится в колонии после того, как в феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Навального задержали в январе, сразу после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом "Новичок".