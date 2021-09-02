На дебатах всплыла Россия. Во всей красе

Смешные управляемые "дебаты" - это такая площадка в федеральном телеэфире, на которой, как ни парадоксально, можно услышать реальную правду о происходящем в РФ. Попробуем показать, как отдельные кандидаты дают отпор дирижерам-ТВ-ведущим, загоняющим их в тематику "отпора внешнему врагу","воспитания патриотизма" и прочей "борьбы с русофобией". В программе "Лицом к событию" этот жанр, который в России приобрел оттенок комедийного шоу, комментируют реальные участники предвыборной гонки - Михаил Лобанов (КПРФ), Денис Терехов (Новые люди), Константин Смирнов (Яблоко, Рязань). Ведущая Елена Рыковцева. Эфир в 19.00