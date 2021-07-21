YouTube заблокировал расследование ФБК о главе Ростуризма

Видеохостинг YouTube заблокировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан в России экстремистской организацией и иностранным агентом) о главе Ростуризма Зарине Догузовой. Ролик был заблокирован за нарушение авторских прав. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Жалобу на расследование ФБК подала некая Надежда Стрелец. Возможно это ютуб-блогер, на канале которой несколько месяцев назад вышло интервью с Догузовой. От комментария журналистам Стрелец отказалась. Сотрудники ФБК выясняют, из-за каких кадров могла произойти блокировка расследования.

В своём видео сотрудники ФБК утверждали, что с 2019 года Зарина Догузова владеет квартирой в доме на Садовнической набережной в центре Москвы. Кадастровая стоимость недвижимости составляет 30 миллионов рублей, а рыночную стоимость авторы расследования оценили в 60 миллионов рублей. В ФБК также провели анализ гардероба Догузовой по фотографиям с различных мероприятий и оценили его в 30 миллионов рублей. Согласно декларациям о доходах, глава Ростуризма заработала за последние два года 5 миллионов рублей.

Зарина Догузова возглавила Ростуризм в 2019 году. С 2008 по 2012 год она работала в департаменте пресс-службы и информации правительства России, затем перешла в управление президента по общественным связям.

В 2019 году Алексей Навальный рассказал про жилой комплекс на Садовнической набережной, который изначально строился как муниципальное жилье для нуждающихся. Но в итоге владельцами квартир в этом доме стали сотрудники мэрии, в том числе руководители некоторых департаментов, а также бывшие и действующие федеральные чиновники. Политик утверждал, что квартиры могли быть получены от города или куплены по ценам в несколько раз ниже рыночных.