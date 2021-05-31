ФБК: мы нашли человека, раскрывшего данные сторонников Навального

Базу данных сторонников Алексея Навального передал людям, работающим на российские власти, бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан в России "иностранным агентом") Фёдор Горожанко, утверждает директор ФБК Иван Жданов со ссылкой на внутренне расследование фонда.

По словам Жданова, утечка электронных адресов произошла с сервера сервиса рассылки. Вычислили злоумышленника по его IP-адресам, с которых он заходил в интернет из Находки и Санкт-Петербурга. Эти города в дни кражи информации посещал Горожнко, утверждает Жданов.

Как сказал соратник Навального, у Горожанко были финансовые трудности, и он задолжал микрокредитной организации 96 тысяч рублей. После того, как стало известно о сливе данных в сеть, бывший сотрудник ФБК внёс на свой банковский счет в общей сложности около миллиона рублей.

Другие соратники Навального в своих соцсетях обвинили Горожанко в предательстве.

Федор Горожанко заявил в разговоре с Север.Реалии все обвинения в свой адрес отверг. "Перед выборами муниципальными в 2019 году я уволился из ФБК и с тех пор с ними не взаимодействовал никаким образом. Наверное, проще всего на меня повесить", - сказал Горожанко.

О том, что данные электронных адресов сторонников Навального оказались в открыто доступе, стало известно в апреле. Пользователи регистрировались на сайте "Свободу Навальному" как потенциальные участники митинга за освобождение оппозиционера (в задуманном формате митинг не состоялся). После публикации данных некоторые сторонники Навального были уволены с работы.



Телеканал Настоящее Время и издание "Медуза" (признаны в России "иноагентами") сообщали, что следы утечки ведут к людям, предположительно связанным с Управлением делами российского президента. Соратники Навального говорили, что к взлому базы данных причастны спецслужбы.