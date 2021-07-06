Команда Навального нашла у главы Ростуризма квартиру за 60 млн рублей

Глава Ростуризма Зарина Догузова с 2019 года владеет квартирой в доме на Садовнической набережной в центре Москвы, кадастровая стоимость которой составляет 30 млн рублей. Об этом говорится в расследовании соратников Алексея Навального. Рыночная стоимость этой квартиры в расследовании оценивается в 60 млн рублей.

"Зарина Догузова попала в списки нуждающихся. Встала в очередь на получение квартиры в этом самом суперэлитном доме на Садовнической набережной. И ей ее дали. В 2019 году. По специальным, не известным нам нормативам, одинокой девушке без детей, то есть одному жильцу, выделили 105 кв. м", – говорится в расследовании.

Чтобы выяснить, является ли Догузова действительно нуждающейся, соратники Навального провели анализ её гардероба по фотографиям с различных мероприятий и оценили его в 30 млн рублей. В расследовании перечислены наряды и украшения Догузовой: жакет и брюки Chanel за 1,2 млн рублей, жакет почти за 900 тысяч, часы Breguet за 2,1 млн рублей и многое другое.

"Является ли Догузова нуждающейся хоть в каком-нибудь смысле этого слова? Конечно, нет. Догузова очень обеспеченная женщина, один гардероб которой сопоставим с зарплатой учителя за 50 лет. Учитывая ее реальный образ жизни, никакие субсидии и льготы ей положены быть не могут", – заявляют авторы расследования.

Согласно декларациям о доходах, глава Ростуризма заработала за последние два года 5 млн рублей. Соратники Навального отмечают, что по закону Догузовой нельзя заниматься бизнесом, у нее нет дохода от каких-то акций или инвестиций, подарки дороже 3000 рублей она тоже принимать не может.

В расследовании также говорится, что данные о квартире Догузовой в Росреестре были засекречены – теперь невозможно получить выписку, в которой будет указан собственник этой квартиры.