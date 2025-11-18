Юлия Навальная: российская оппозиция – проевропейское движение

Российская оппозиция – в первую очередь, движение, созданное погибшим в колонии Алексеем Навальным – является "проевропейским движением". Об этом в колонке для издания Politico написала вдова Алексея Навального Юлия Навальная.

Колонка опубликована на фоне дискуссий в российской оппозиции, в том числе в связи с возможным созданием её постоянного представительства в ПАСЕ. Сторонники Алексея Навального, главной организационной структурой которых является Фонд борьбы с коррупцией, нередко спорят с другими представителями оппозиции, в частности сторонниками Михаила Ходорковского, о её стратегии, тактике и персональных вопросах.

Навальная в своих публичных выступлениях в Европе постоянно призывает проводить различия между режимом Владимира Путина и гражданами России как таковыми.

"Мы считаем, что Россия – неотъемлемая часть европейской цивилизации, и что европейская модель развития наиболее подходящая для нашей страны. Из этого проистекает наша убеждённость в том, что тёмные годы путинизма – не историческая неизбежность, а отклонение от нормы, и что с окончанием режима Владимира Путина у России появится шанс вернуться на европейский путь", – пишет Навальная, которая после гибели мужа в 2024 году (соратники Навального убеждены, что он был убит по приказу российских властей) заявила, что продолжит его дело.

В своей колонке Юлия Навальная отмечает, что Европа всегда была для неё и многих россиян "символом благополучия" и "примером прогрессивного общества, построенного на взаимном уважении", а также соблюдении прав человека. Она отмечает, что эти ценности присущи и российской оппозиции. При этом она отметила, что Навальный выступал против Путина ещё тогда, "когда его встречали с распростертыми объятиями в европейских столицах".

"Мы хотим тех же основных прав и свобод, которые европейцы считают неотъемлемой частью повседневной жизни", – пишет Навальная, отмечая, что её сторонники выступают за верховенство прав человека, демократию, федерализм, мир и верховенство закона. "Мы – нормальные европейцы, разделяющие фундаментальные европейские ценности", – заключает Навальная. Она отмечает, что в силах Европейского союза – "протянуть руку помощи десяткам миллионов проевропейски настроенных россиян и помочь их числу расти". В чём именно должна заключаться такая помощь, в колонке прямо не сказано. Ранее Юлия Навальная, в частности, выступала против ужесточения визового режима для граждан России и ущемления прав россиян за рубежом, в то же время настаивая на расширении санкций против окружения Путина.

Ряд украинских и российских оппозиционных комментаторов критикуют Навальную и её сторонников, обвиняя их в недостаточной поддержке Украины и даже в "имперстве".