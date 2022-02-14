Юлия Навальная требует допустить её на суд по новому делу против её мужа

Жена оппозиционного политика Алексея Навального, Юлия Навальная, требует допустить её на выездное заседание Лефортовского суда Москвы, которое пройдёт во владимирской колонии по новому делу против её мужа. Об этом она написала на своей странице в инстаграм.

Навальная сообщила в своём посте, что на 16 февраля у неё было запланировано длительное свидание с мужем. Она утверждает, такой возможностью заключённые могут воспользоваться только четыре раза в год. Навальная считает, что суд специально назначили на 15 февраля, чтобы оппозиционер не мог увидеться с своей семьей.

"Это беззаконное и бессовестное судилище, и то, как оно организовано, лучше всего доказывает, что мой муж — честный человек. А держат его в тюрьме, потому что он эту власть не боится." - заявила в своем посте супруга оппозиционного политика.

Алексея Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Согласно карточке дела, Навального обвиняют в двух эпизодах по статье об оскорблении участников судебного разбирательства и четырех эпизодах по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее дела о мошенничестве и оскорблении судьи объединили в одно. Навальному грозит до 10 лет лишения свободы, говорила его адвокат Ольга Михайлова.