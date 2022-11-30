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ЮНЕСКО внесла французский багет в список культурного наследия

ЮНЕСКО - организация ООН по вопросам образования, науки и культуры - на ежегодном съезде в Марокко внесла в список нематериального культурного наследия французский багет - белый батон с хрустящей корочкой. В постановлении ЮНЕСКО указано, что объектом культурного наследия признан не только сам хлеб, но в первую очередь "ремесленные навыки и культура", связанные с ним.

Багет является неотъемлемой частью французского стола. Он остаётся популярен и во многих странах, ранее бывших французскими колониями - например, в Юго-Восточной Азии, несмотря на то что хлеб сам по себе там не очень распространён: его заменяет традиционный рис.

Во Франции ежедневно выпекается около 16 млн багетов, они обязательно подаются к столу как в семьях, так и в кафе и ресторанах. Умение выпекать пышный и хрустящий багет передаётся булочниками из поколения в поколение. Несмотря на то, что число маленьких частных пекарен во Франции в последние десятилетия сокращается из-за давления крупных сетей супермаркетов, багет остаётся базовым продуктом питания в стране.

  • Среди других "пищевых" объектов культурного наследия, признанных ЮНЕСКО - национальные кухни Мексики, Франции, Средиземноморья, а также традиции приготовления и употребления отдельных блюд, ставших частью национальной культуры - таких, как арабский и турецкий кофе, китайский чай, североафриканский кускус, азербайджанская долма, армянский лаваш и украинский борщ.

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