Юриста "Руси сидящей" Алексея Федярова задержали в Москве

Юрист фонда помощи заключённым "Русь сидящая" и создатель центра правовой помощи "Статус" Алексей Федяров задержан в Москве.

В карточке дела, опубликованной на сайте Замоскворецкого суда, говорится, что Федярову инкриминируют статью Уголовного кодекса о пособничестве во взяточничестве. Следствие просит отправить Федярова под домашний арест.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" отмечает, что по делу также проходит адвокат Андрей Золотухин, бывший следователь Следственного комитета, который сейчас работает в центре правовой помощи Федярова. Золотухина уже отправили под домашний арест.

Детали дела пока неизвестны. Фонд "Русь сидящая" дело Федярова не комментирует.

Федяров среди прочего известен защитой режиссёра Кирилла Серебренникова по делу "Седьмой студии". Адвокат также критиковал следственные органы и судебную систему России.