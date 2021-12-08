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Адвокаты под огнем. Эфир в 18:05

Иван Павлов и Алексей Федяров – о том, как работать защитнику в условиях правового беспредела

Адвокатская профессия становится в России опасной. Защитникам угрожают, их удаляют из зала суда или выдавливают из страны, против них возбуждают дела, их сажают в СИЗО. В российских судах возникла угроза презумпции невиновности и состязательности процесса, исполнительная власть хочет подчинить себе адвокатуру и нейтрализовать ее.

Как работать адвокату в условиях возрастающих репрессий и правового беспредела? В беседе на эту тему участвуют: Алексей Федяров, руководитель юридического департамента “Руси сидящей”, и адвокат Иван Павлов. Эфир в 18:05.

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