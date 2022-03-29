Юрия Дмитриева переведут из СИЗО в колонию в Карелии

Российского историка, главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева переведут из следственного изолятора в Петрозаводске в колонию в посёлке Надвоицы в Карелии. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Первое уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году. Историка обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Вину он отрицал. Суд Дмитриева оправдал, но в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.

Летом 2020 года суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. В сентябре того же года Верховный суд Карелии ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. В декабре прошлого года суд увеличил срок наказания Дмитриеву до 15 лет колонии. Суд признал его виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее он был оправдан.

Историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев вместе с коллегами в 1990-е открыл урочище Сандармох, где во времена Большого террора расстреливали людей. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысяч человек.

Журналистское расследование связывало преследование историка с именем помощника президента Владимира Путина Анатолия Серышева, который ранее возглавлял карельское управление ФСБ, и в число его задач входила зачистка региона от оппозиции.

Освободить Дмитриева требовали Евросоюз, учёные из разных стран мира и деятели искусства, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Кутзее.