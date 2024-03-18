С 2023 года Северная Корея отправила в Россию около 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным снаряжением. Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

По его словам, КНДР изначально полагалась на корабли, но теперь все чаще использует железные дороги для поставок оружия. Шин Вон Сик заявил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9 тысяч контейнеров помощи от России в обмен на военную поддержку.

Как отмечает телеканал Sky News, министр обороны сделал такое заявление всего через несколько часов после того, как южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

США и Южная Корея ранее обвиняли КНДР в отправке снарядов и другой военной помощи России во время войны в Украине. И Россия, и КНДР эти обвинения отрицали.