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Южная Корея не стала увеличивать рабочую неделю из-за протеста молодых

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Власти Южной Кореи отказались от планов ввести 69-часовую рабочую неделю из-за протеста молодёжи.

Правительство предложило увеличить продолжительность работы в ответ на жалобы бизнес-кругов, что нынешних 52 рабочих часов в неделю не хватает для соблюдения сроков.

Министр труда страны утверждал, что реформа "позволит работающим женщинам накапливать больше сверхурочных часов и обменивать их на отгулы, которые можно использовать для ухода за семьёй". Объединение ассоциаций корейских женщин заявило, что из-за реформы мужчины будут долго работать, а женщинам придётся выполнять всю работу по дому.

Корейская конфедерация профсоюзов заявила, что в реформе "нет никакой заботы о здоровье и отдыхе работников".

Протесты побудили президента страны Юн Сок Ёля потребовать от правительства пересмотреть эту меру и "лучше общаться с общественностью, особенно с поколением Z и миллениалами", сказала его пресс-секретарь.

В следующем году в Южной Корее состоятся выборы в Национальное собрание. Сок Ёль надеется, что молодёжь поддержит его партию, пишет The Guardian.

  • Эксперименты по сокращению рабочей недели проводились в разных странах. Один из них, в Исландии, показал, что производительность труда выросла или осталась на прежнем уровне, а благополучие людей улучшилось. Работники стали меньше выгорать и уделять больше времени своему здоровью и хобби.

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