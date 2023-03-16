Южная Корея не стала увеличивать рабочую неделю из-за протеста молодых

Власти Южной Кореи отказались от планов ввести 69-часовую рабочую неделю из-за протеста молодёжи.

Правительство предложило увеличить продолжительность работы в ответ на жалобы бизнес-кругов, что нынешних 52 рабочих часов в неделю не хватает для соблюдения сроков.

Министр труда страны утверждал, что реформа "позволит работающим женщинам накапливать больше сверхурочных часов и обменивать их на отгулы, которые можно использовать для ухода за семьёй". Объединение ассоциаций корейских женщин заявило, что из-за реформы мужчины будут долго работать, а женщинам придётся выполнять всю работу по дому.

Корейская конфедерация профсоюзов заявила, что в реформе "нет никакой заботы о здоровье и отдыхе работников".

Протесты побудили президента страны Юн Сок Ёля потребовать от правительства пересмотреть эту меру и "лучше общаться с общественностью, особенно с поколением Z и миллениалами", сказала его пресс-секретарь.

В следующем году в Южной Корее состоятся выборы в Национальное собрание. Сок Ёль надеется, что молодёжь поддержит его партию, пишет The Guardian.