Южная Корея не стала увеличивать рабочую неделю из-за протеста молодых

Власти Южной Кореи отказались от планов ввести 69-часовую рабочую неделю из-за протеста молодёжи.
Правительство предложило увеличить продолжительность работы в ответ на жалобы бизнес-кругов, что нынешних 52 рабочих часов в неделю не хватает для соблюдения сроков.
Министр труда страны утверждал, что реформа "позволит работающим женщинам накапливать больше сверхурочных часов и обменивать их на отгулы, которые можно использовать для ухода за семьёй". Объединение ассоциаций корейских женщин заявило, что из-за реформы мужчины будут долго работать, а женщинам придётся выполнять всю работу по дому.
Корейская конфедерация профсоюзов заявила, что в реформе "нет никакой заботы о здоровье и отдыхе работников".
Протесты побудили президента страны Юн Сок Ёля потребовать от правительства пересмотреть эту меру и "лучше общаться с общественностью, особенно с поколением Z и миллениалами", сказала его пресс-секретарь.
В следующем году в Южной Корее состоятся выборы в Национальное собрание. Сок Ёль надеется, что молодёжь поддержит его партию, пишет The Guardian.
- Эксперименты по сокращению рабочей недели проводились в разных странах. Один из них, в Исландии, показал, что производительность труда выросла или осталась на прежнем уровне, а благополучие людей улучшилось. Работники стали меньше выгорать и уделять больше времени своему здоровью и хобби.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.