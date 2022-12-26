Южная Корея сообщила о вторжении дронов со стороны КНДР

Южная Корея сообщила о том, что несколько беспилотников КНДР пересекли демаркационную линию между двумя странами 26 декабря. По информации агентства "Рёнхап", дроны были замечены в одной из провинций у границы, а также недалеко от Сеула.

Известно, что на территории Южной Кореи оказалось пять беспилотников. Могли ли они представлять военную опасность, не уточняется. Однако, южнокорейские военные в ответ на пересечение границы подняли в воздух авиацию. Сообщается, что по неизвестным причинам один из штурмовиков потерпел крушение в 140 километрах от Сеула. Оба пилота катапультировались.

В результате инцидента были приостановлены полёты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон.

Ранее США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, эти лица имеют прямое отношение к северокорейской программе создания баллистических ракет, которую он назвал незаконной.