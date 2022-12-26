Южная Корея сообщила о вторжении дронов со стороны КНДР

Южная Корея сообщила о том, что несколько беспилотников КНДР пересекли демаркационную линию между двумя странами 26 декабря. По информации агентства "Рёнхап", дроны были замечены в одной из провинций у границы, а также недалеко от Сеула.
Известно, что на территории Южной Кореи оказалось пять беспилотников. Могли ли они представлять военную опасность, не уточняется. Однако, южнокорейские военные в ответ на пересечение границы подняли в воздух авиацию. Сообщается, что по неизвестным причинам один из штурмовиков потерпел крушение в 140 километрах от Сеула. Оба пилота катапультировались.
В результате инцидента были приостановлены полёты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон.
Ранее США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, эти лица имеют прямое отношение к северокорейской программе создания баллистических ракет, которую он назвал незаконной.
- Новые санкции введены в ответ на ноябрьские испытания баллистических ракет в КНДР. В частности, была испытана межконтинентальная ракета, способная достичь территории США. В своём обращении к военным глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна стать самой мощной ядерной державой мира.
- ООН запрещает КНДР испытания баллистических ракет, однако с начала года таких испытаний состоялось уже более 60.
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