США, Япония и Корея ввели новые санкции против КНДР

США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР. В санкционный список Министерства финансов США добавлены три чиновника из руководства правяшей Трудовой партии Кореи: Ким Су Гиль, Чон Иль Хо и Ю Джин. Они находятся также под санкциями Европейского союза. По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, эти лица имеют прямое отношение к северокорейской программе создания баллистических ракет, которую Блинкен назвал незаконной.

Американские активы чиновников, попавших в санкционный список, будут заморожены; американским компаниям запрещено осуществлять любые операции с ними. В санкционный список Южной Кореи попали восемь граждан и семь организаций, связанные с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, в список Японии включены три организации и одно физическое лицо.

Новые санкции введены в ответ на ноябрьские испытания баллистических ракет в КНДР. В частности, была испытана межконтинентальная ракета, способная достичь территории США. В своём обращении к военным глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна стать самой мощной ядерной державой мира.