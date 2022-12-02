США, Япония и Корея ввели новые санкции против КНДР

США, Япония и Южная Корея ввели новые санкции против КНДР. В санкционный список Министерства финансов США добавлены три чиновника из руководства правяшей Трудовой партии Кореи: Ким Су Гиль, Чон Иль Хо и Ю Джин. Они находятся также под санкциями Европейского союза. По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, эти лица имеют прямое отношение к северокорейской программе создания баллистических ракет, которую Блинкен назвал незаконной.
Американские активы чиновников, попавших в санкционный список, будут заморожены; американским компаниям запрещено осуществлять любые операции с ними. В санкционный список Южной Кореи попали восемь граждан и семь организаций, связанные с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, в список Японии включены три организации и одно физическое лицо.
Новые санкции введены в ответ на ноябрьские испытания баллистических ракет в КНДР. В частности, была испытана межконтинентальная ракета, способная достичь территории США. В своём обращении к военным глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна стать самой мощной ядерной державой мира.
- Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон в заявлении по поводу ракетного испытания Пхеньяна 18 ноября указала, что этот пуск является грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, способствует росту напряжённости и создаёт риски для дестабилизации ситуации в регионе.
- ООН запрещает КНДР испытания баллистических ракет, однако с начала года таких испытаний состоялось уже более 60.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.