Андрей Ермак вышел из СИЗО, за него внесли всю сумму залога

За бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, арестованного по подозрению в коррупции, была полная сумма залога, утром в понедельник он покинул СИЗО, куда был отправлен по решению суда в четверг. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сумма установленного судом залога - 140 миллионов гривен (примерно 3 миллиона 150 тысяч долларов США). В пятницу было собрано около 50 миллионов, и на выходные Ермак остался в СИЗО.

По данным источников "Украинской правды", для внесения залога было осуществлено около 200 платежей, в том числе некоторые взносы по 1 копейке. Общая сумма, которую удалось собрать, превышает 154 миллионов гривен. Сообщалось, что около 30 миллионов внёс бывший футболист и тренер сборной Украины Сергей Ребров.

После решения суда о мере пресечения Ермак заявлял, что у него нет требуемых денег, но он надеется на помощь друзей.

Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн) при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом. Помимо него, в деле есть ещё шесть подозреваемых, включая бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева. Следствие ведёт независимое Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Оно подчёркивает, что в отношении президента Владимира Зеленского, "правой рукой" которого считался Ермак, расследование не ведётся.

Вину бывший глава Офиса президента не признаёт.

Ермак, возглавлявший Офис президента Украины с 2020 года, ушёл в отставку в ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала вокруг "Энергоатома".

После освобождения из СИЗО Ермак должен будет носить электронный браслет, сдать заграничные и дипломатические паспорта и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела. Ему запрещено покидать пределы Киева.