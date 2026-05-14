К гадалке не ходи. С кем глава Офиса Зеленского обсуждал назначения

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему главе офиса президента страны Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода.

В случае внесения залога Ермак должен будет носить электронный браслет, сдать заграничные и дипломатические паспорта и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела. Ему запрещено покидать пределы Киева.

Сам Ермак сказал, что у него "нет таких денег". "Я не готовился к этому [сидеть в СИЗО]. Я думаю, что, ну, достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом [собрать деньги]", – цитирует его слова "Украинская правда". Защита намерена обжаловать решение ВАКС.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально уведомили Ермака, еще недавно одного из самых влиятельных людей в Украине, о том, что он является подозреваемым по уголовному делу.

Одним из самых любопытных эпизодов заседания суда, который несколько дней рассматривал вопрос о мере пресечения для Ермака, стал рассказ прокурора о телефонных разговорах бывшего главы Офиса президента с контактом, который был записан у него в телефоне как "Вероника Феншуй Офис".

С "Вероникой", как утверждают прокуроры САП, Ермак советовался по поводу назначений на самые высокие должности в государстве, включая пост премьер-министра. (В 2020 году, через месяц после назначения Ермака на должость главы Офиса президента Украины, премьер-министром страны был назначен Денис Шмыгаль. В июле 2025 года глава правительства Украины впервые сменился с начала полномасштабного вторжения России, новым премьером стала Юлия Свириденко).

"Вероникой Феншуй Офис", как следует из данных антикоррупционной прокуратуры, оказалась Вероника Аникиевич. Расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода выяснил, кто скрывается за этим именем.

"Мы страну теряем, не Ермака!"

Аникиевич – 51-летняя жительница Киева, называющая себя "консультантом по астрологии". В соцсетях она активно высказывалась в поддержку Ермака, а в контактах пользователей, помимо "Вероники Феншуй Офис", была записана как "Вероника Консульт. А.Б. Имя и отчество Ермака – "Андрей Борисович"" и "Veronika Anikievich/гадалка Ермак".

Вероника Аникиевич, в девичестве Даниленко (такую фамилию носит одна из её родственниц), называет себя автором телеграм-канала "Лунные часы". В его описании она указывает, что проводит астрологические консультации. "Астрология. Сочетаю парадоксальное. Работаю инструментами китайской астрологической системы Ци Мень Дун Дзя и Западной Классической Астрологией".

Аникиевич зарегистрирована в украине как ФОП ("физическое лицо-предприниматель", аналог российского ИП) с 2024 года. Профилем деятельности она указала "оказание иных индивидуальных услуг".

В утечках с сайтов по поиску работы "Схемам" удалось найти её резюме, где указано, что "гадалка Ермака" окончила Херсонский государственный технический университет по специальности "финансовый анализ, контроль и менеджмент".

Журналисты "Схем" нашли аккаунт Аникиевич-Даниленко в фейсбуке. Сообщение о подозрении Ермаку она прокомментировала так: "А началось с подонков из НАБУ, САП и шакалов пера Томаша Фиалы Чешский бизнесмен, генеральный директор украинской инвестиционной компании Dragon Capital, один из крупнейших инвесторов в украинскую недвижимость и владелец нескольких влиятельных СМИ, которые разгоняют медийно весь этот бред. Спецоперация трампо-путина по капитуляции Украины".

"Схемы" также проанализировали комментарии, которые Аникиевич оставляла в различных телеграм-чатах. Сейчас они удалены и сохранились только в архиве. В частности, 30 ноября 2025 года, через два дня после того, как Андрей Ермак подал в отставку на фоне крупнейшего за время войны коррупционного скандала, она писала: "Вопрос не в том куда ушел Ермак, вопрос в том куда мы идем всей страной" (пунктуация оригинала сохранена).

В продолжении диалога с другими пользователями она отмечала: "Причем здесь Ермак?? Мы страну теряем, не Ермака, включите мозги".

В тот же день она упомянула в одном из сообщений украинские антикоррупционные органы, которые теперь занимаются делом самого высокопоставленного ее клиента.

"Я пишу о том, что НАБУ и САП продались русским и помогают продавить капитуляцию, а вы мне про Ермака. Ермак ушёл, а вот у страны проблемы".

В переписке с другими пользователями Аникиевич также упомянула президента Украины: "Вы просто не в курсе, что творят НАБУ и САП, на их фоне "Зеля” с нимбом и крыльями за спиной".

"Мы с уважением относимся к России"

В 2015 году, уже после аннексии Крыма Россией, Аникиевич ездила на полуостров, о чем сама сообщала в соцсетях.

Также "Схемы" установили, что ее отец, Федор Аникиевич, является гражданином России. В 2015 году он возглавлял районное отделение "Оппозиционного блока" Партия-преемник "Партии регионов" Виктора Януковича в Геническе Херсонской области.

В том же году отец "Вероники Феншуй" объяснял журналистам "Крым.Реалий", почему, как он думает, жители Геническа будут голосовать за "Оппозиционный блок" на выборах в районный совет: "Первый и основной фактор – политическая и экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Ну что, секрет для кого-то, что мужчины призывного возраста убегают от военкомата? Эта война не нужна".

Федор Аникиевич также отмечал, что его однопартийцы не являются врагами Украины, но "с уважением относятся к России".

Судя по его фотографии из соцсетей, где он позирует в мае 2025 года с георгиевскими лентами и флагами РФ, Аникиевич продолжает жить в теперь уже оккупированном Россией Геническе.

"Схемы" обратились за комментарием к Веронике Аникиевич, однако после того, как журналист представился, она повесила трубку.

12 мая прокурор САП Валентина Гребенюк сообщила в суде, что среди тех, чьи назначения Ермак обсуждал с гадалкой, были также кандидатуры действующего министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова (Татаров занял эту должность в августе 2020 года).

Гребенюк рассказала, что Ермак советовался с Аникиевич и о назначении на должность руководителя Государственного управления делами Игоря Лысого.

Кооператив "Династия"

Высший антикоррупционный суд Украины начал рассматривать вопрос об избрании меры пресечения Андрею Ермаку 12 мая. Бывший руководитель администрации Зеленского является подозреваемым в деле о легализации полученных незаконным путем 460 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) при строительстве элитного поселка "Династия" под Киевом.

Сторона обвинения просила суд избрать Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 180 миллионов гривен (4 миллиона долларов).

Прокурор Валентина Гребенюк, обосновывая ходатайство о содержании под стражей с альтернативой залога, заявила, что бывший руководитель Офиса президента имеет достаточные ресурсы, чтобы скрываться как за границей, так и в Украине. В САП отмечают, что у Андрея Ермака есть четыре дипломатических паспорта, самый новый из которых действует до 2030 года.

Ермак считает выдвинутые против него обвинения необоснованными.

НАБУ вечером 11 мая сообщило о разоблачении "организованной группы, причастной к легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом". По данным следствия, в 2021–2025 годах подозреваемые, в том числе организатор аферы Тимур Миндич, бывший партнер президента Украины Владимира Зеленского по проекту "Квартал 95", "отмыли" эту сумму путем строительства коттеджного городка в селе Козин Киевской области. Речь идёт о застройке на земельных участках общей площадью около 8 гектаров: четырёх частных резиденций с хозяйственными постройками, а также отдельной общей резиденции – спа-зоны. По данным издания "Украинская правда", один из домов предназначался для самого Зеленского.