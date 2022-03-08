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Дороги к свободе

Война России с Украиной продолжается. Эфир в 20:30

Продолжающееся российское вторжение обсуждают Виталий Портников, Оксана Юринец и Михаил Ходорковский

Есть ли шанс для мира? Каковы сейчас намерения Владимира Путина? Что предпримет Запад? Как изменилась за эти трагические дни Украина?

Гости Виталия ПортниковаОксана Юринец, глава Львовской областной организации партии «УДАР», депутат Верховной рады Украины предыдущего, VIII созыва, и Михаил Ходорковский, российский предприниматель, общественный и политический деятель.

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