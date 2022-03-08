Война России с Украиной продолжается. Эфир в 20:30

Есть ли шанс для мира? Каковы сейчас намерения Владимира Путина? Что предпримет Запад? Как изменилась за эти трагические дни Украина?



Гости Виталия Портникова – Оксана Юринец, глава Львовской областной организации партии «УДАР», депутат Верховной рады Украины предыдущего, VIII созыва, и Михаил Ходорковский, российский предприниматель, общественный и политический деятель.