Есть ли шанс для мира? Каковы сейчас намерения Владимира Путина? Что предпримет Запад? Как изменилась за эти трагические дни Украина?
Гости Виталия Портникова – Оксана Юринец, глава Львовской областной организации партии «УДАР», депутат Верховной рады Украины предыдущего, VIII созыва, и Михаил Ходорковский, российский предприниматель, общественный и политический деятель.
Война России с Украиной продолжается. Эфир в 20:30
Продолжающееся российское вторжение обсуждают Виталий Портников, Оксана Юринец и Михаил Ходорковский
Есть ли шанс для мира? Каковы сейчас намерения Владимира Путина? Что предпримет Запад? Как изменилась за эти трагические дни Украина?
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